В 2020 Кольцевое Солнечное затмение случится в день летнего солнцестояния .

Запреты дня 21 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день солнцестояния depositphotos.com

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В воскресенье, 21 июня 2020, произойдет сразу несколько астрономических явлений, которые, по мнению астрологов, влияют на здоровье и самочувствие.

Так, в этот день будем наблюдать так называемое Кольцевое Солнечное затмение, которое совпадет с летним Солнцестоянием.

Затмение Солнца начнется в 9.40 по киевскому времени 21 июня в кардинальной точке - 0 Рака.

Эти два явления будут иметь огромное влияние на человека - побудят к самосовершенствованию и приобретению нового опыта, а также заложат фон событий, которые произойдут в ближайшие полгода как с отдельно взятыми людьми, так и с группами, включая целые государства.

Потому считается, что Солнечное затмение 21 июня будет иметь глобальное влияние, отразится на мировых экономических и политических событиях.

Кроме того, по мнению астрологов, день летнего Солнцестояния - день Силы, в который происходит кульминация энергии всего живого. В эти сутки предки совершали обряды и ритуалы, связанные с огнем, водой и травами, приобретающими еще больше целебных свойств.

Потому день 21 июня нужно провести правильно и использовать его мощные энергетические свойства.

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Предлагаем узнать, как вести себя 21 июня 2020, чтобы сделать хорошую эмоциональную и энергетическую закладку на ближайшие полгода.

В первую очередь, стоит знать, чем опасно Солнечное затмение.

Риски затмения 21 июня 2020

Вас могут ждать проблемы не только в сам деть затмения, но и за несколько дней до и после него. В это время могут возникнуть:

непредвиденные трудности, как будто кто-то палки в колеса ставит, конфликты

нестабильный эмоциональный фон, беспочвенная агрессия

период затмения может быть похож на некий барьер, клетку, в которую вы временно попадаете, и не можете выбраться. Это может проявляться как в подавленном настроении и состоянии, так и в постоянных неудачах, которые мешают работе и личной жизни. Опасно относиться к этой “клетке“ агрессивно - пытаться биться об нее, чтобы вырваться. Также не стоит становиться апатичным - иначе рискуете остаться таким надолго. Лучше относиться к проблеме вдумчиво - понимать, что вы не сходите с ума, и вас не сглазили - просто, как говорится, не так стали планеты.

Кроме негатива затмение принесет массу полезных перемен:

Что даст солнечное затмение 2020 года

В день Солнечного затмения можно получить неожиданный подарок судьбы, если вы его “заслужили“. В этот день многие получают именно то, к чему привели их предыдущие действия: что посеяли, то и пожинают. Потому рекомендуется в преддверие затмения и в сам этот день размышлять о своих недостатках и промахах - и пытаться их исправить.

Запреты дня 21 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день солнцестояния depositphotos.com

Что нужно делать 21 июня 2020

В эти сутки необходимо:

очистить дом и самих себя от скверны: навести порядок, выбросить ненужный хлам. Чтобы очистит сознание и духовно обновиться - стоит читать молитвы или медитировать

дела вести порядочно, относиться к себе с повышенной требовательностью, не сквернословить

беречь здоровье, не допускать обострения хронических заболеваний

считается, что в период затмения вы можете избавиться от пороков - зависти, злобы, желания мести, ревности - для этого раздумывайте о негативном влиянии их на свой духовный мир, просите прощения у людей, которых обидели

написать недостатки, от которых хотите избавиться на бумаге (ни в коем случае не писать имена людей). Бумагу стоит сжечь

сходить в баню и париться с травяным веником - такой ритуал очищает физически и энергетически

в световой день искупаться в водоеме - предки верили, что это принесет исцеление.

Также существуют запреты перед и во время затмения Солнца.

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Что делать во время затмения 2020 года

Астрологи назвали ряд запретов на 21 июня 2020. Так, чтобы очиститься и обновиться во время затмения, нельзя:

смотреть на затмение - иначе можно навлечь беду на свой дом

не стоит есть скоромное - мясо, молоко, рыбу, яйца - лучше попоститься, даже провести день в аскезе

не стоит пить кофе, есть сладости

не стоит курить и пить алкоголь

начинать новые дела - это время для завершения дел уже начатых

нельзя сквернословить, проклинать, раздражаться

ни в коем случае нельзя наносить вред природе - рвать цветы, обламывать деревья

сидеть одному дома, поддаваться унынию - лучше провести день на природе, с приятными вам людьми - считается, что это сделает позитивную закладку на целых полгода.

Ранее мы писали, как себя вести в Петров пост.

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