Лидер гурту "ВВ" запрошує на онлайн-бенкет.

Друзі, наш ВІРТУАЛЬНИЙ БЕНКЕТ продовжується! Нумо звеселятись та спілкуватись! 21 червня, у День Літнього Сонцестояння, Олег Скрипка ізнов збирає всіх онлайн у компанії молодих натхненних чарівниць - ЯНА БРИЛИЦЬКА, NAVKA та ULIANA ROYCE. Творчість яких сповнена таїни, містики та ультрамодного сучасного звучання! Та ще здивує гостей вечірки надзвичайний гість-сюрприз. Початок о 19:00.

Саме у цю ніч в Україні здавна відзначали свято Івана Купала. Такі дні завжди вважалися особливими, і мали містичне значення... Ця купальська ніч відзначається і досі за старим стилем. Причому свято сонцестояння мають майже всі народи світу. Бо повсюди сонце є панівним владикою над усім живим, і його зеніт означає найвищий розквіт всіх сил природи. Тому і дотепер у нас свято сонцестояння асоціюється з поклонінням силам природи, а дівчата і досі часто практикують обрядове ворожіння.

Онлайн Vechornytsi Олега Скрипки Антивірусне ворожіння 2.0 У найкоротшу ніч Пресс-служба

Це вже буде четвертий концерт у форматі, який так всім полюбився – онлайн-бенкет: музика, спілкування та смачне вино, яке об’єднує музикантів та їх фанів з усього світу – з України, Німеччини, Ірландії, Італії, Португалії, Ізраїлю, США, Канади. Також усі глядачі можуть поставити свої питання під час ефіру та гарно провести час!

Будемо куштувати десертні напої Шато Чизай!

Трансляція події вже традиційно відбудеться з Концерт Холу VV22 на PlayitPlay.com. Взяти участь у перегляді концерту можна безкоштовно. Як і раніше, маємо на меті підтримати своїх прихильників.

Онлайн Vechornytsi Олега Скрипки Антивірусне ворожіння 2.0 У найкоротшу ніч Пресс-служба

Долучайтесь до нашого бенкетування! Після найдовшого дня року настає найкоротша ніч, сповнена магії. Розпочніть її разом з нами!

Що: ОНЛАЙН VECHORNYTSI з Олегом Скрипкою та гостями

Де: https://playitplay.com/onlayn-vechornytsi-olega-skripki-antivrusne-vorojnnya-20

Коли: 21 червня

Подія в ФБ: http://facebook.com/events/763496321123516

Слідкуйте за новинами гурту ВВ та Олега Скрипки в соцмережах:

https://www.facebook.com/vopli/

http://www.facebook.com/o.skrypka/

https://instagram.com/o.skrypka?igshid=64kno1xa08t4https://www.youtube.com/user/VopliVidopliassova

https://www.youtube.com/user/OlegSkrypkaOfficial