Каждый день в церковном календаре есть именины в честь святых.

У кого именины 20 июня? pinterest

День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) + «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»

Валентин от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»

Виктор от латинского слова victor - «победитель»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»

Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Валерия женская форма от Валерий, происходящего от римского родового имени Valerius - «быть сильным, здоровым»

Зинаида от древнегреческого имени Зенаис - «принадлежащая Зевсу», «из рода Зевса, Зевсова» в переводе с латинского языка - «заботливая» в переводе с арабского языка - «красивая»

Калерия от древнегреческого кале - «прекрасная», «красивая»

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Сюзанна от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»

Ранее мы писали, что нельзя делать 20 июня.