У кого именины 20 июня?
Каждый день в церковном календаре есть именины в честь святых.
День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.
- Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
- Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
- Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
- Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) + «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»
- Валентин от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
- Виктор от латинского слова victor - «победитель»
- Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
- Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
- Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
- Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
- Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
- Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
- Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
- Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
- Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
- Валерия женская форма от Валерий, происходящего от римского родового имени Valerius - «быть сильным, здоровым»
- Зинаида от древнегреческого имени Зенаис - «принадлежащая Зевсу», «из рода Зевса, Зевсова» в переводе с латинского языка - «заботливая» в переводе с арабского языка - «красивая»
- Калерия от древнегреческого кале - «прекрасная», «красивая»
- Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
- Сюзанна от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»
Ранее мы писали, что нельзя делать 20 июня.
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