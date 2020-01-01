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У кого именины 20 июня?

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Каждый день в церковном календаре есть именины в честь святых.
У кого именины 20 июня?
У кого именины 20 июня?
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День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек. 

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
  • Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
  • Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) +  «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»
  • Валентин от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»
  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
  • Виктор от латинского слова victor - «победитель»
  • Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
  • Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
  • Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
  • Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
  • Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Валерия женская форма от Валерий, происходящего от римского родового имени Valerius - «быть сильным, здоровым»
  • Зинаида от древнегреческого имени Зенаис - «принадлежащая Зевсу», «из рода Зевса, Зевсова» в переводе с латинского языка - «заботливая» в переводе с арабского языка - «красивая»
  • Калерия от древнегреческого кале - «прекрасная», «красивая»
  • Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
  • Сюзанна от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»

Ранее мы писали, что нельзя делать 20 июня. 

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Теги: именины
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