Запреты и суеверия, которые помогут привлечь удачу .

Запреты дня 20 июня: Чего категорически нельзя делать на Феодота урожайника depositphotos.com

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В субботу 20 июня 2020 (7 июня по старому стилю) православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке. По преданию. Феодот был глубоко верующим и добрым. Во время гонения на христиан при римском императоре Диоклетиане, он помогал верующим, снабжал их едой и прятал у себя дома, справляя там службы.

Также, по пересказам, Феодот выкупал людей из рабства и погребал убитых христиан, за что и поплатился жизнью. Ко святому принято молиться в разных интенциях, часто его просили о добром урожае в текущем году.

В народе день памяти мученика Феодота назвали “Федота урожайника“, с ним связано множество примет и суеверий.

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 20 июня 2020 на Федота урожайника.

Чего нельзя делать 20 июня на Федота

В народе верили, что на Федота можно запросто купаться во всех без разбору водоемах и не опасаться “водной нечисти“, такой как русалки или водяной. По легенде, Федот отпугивает их, сидя на берегу с серпом и обрезая нечисти волосы.

Однако многих вещей на Федота делать не советовали:

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нельзя на Федота свататься - сегодня вам могут отказать без видимой причины

не стоит рассказывать посторонним о своих планах - могут сглазить

нельзя жаловаться - иначе Ангел -хранитель может обидеться

нельзя покупать и носить серебряные украшения - если хотите дополнить образ - выбирайте золото. Такой запрет был чем-то вроде ритуала: золотые украшения “притягивали“ добрый урожай “золотой“ пшеницы.

Приметы 20 июня на Федота

На Федота предки наблюдали за природой и сделали выводы, что:

теплый день - хороший урожай зерна будет, а если день непогожий, то доброго урожая не жди

если на Федота гроза - то долго дожди будут идти

грозовые дожди на Федота - пшеница в этом году не уродит

Солнце на Федота в дымке - зерновых будет много

Также 20 июня много именинников.

Именины 20 июня 2020

Не забудьте поздравить тех, кого зовут:

Александр

Анна

Афанасий

Богдан

Борис

Валентин

Валерия

Василий

Вениамин

Виктор

Владимир

Григорий

Давид

Зинаида

Иван

Игнатий

Калерия

Лев

Максим

Мария

Михаил

Николай

Павел

Петр

Степан

Тарас

Федор

Федот

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