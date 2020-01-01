Запреты дня 20 июня: Чего категорически нельзя делать на Феодота урожайника
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В субботу 20 июня 2020 (7 июня по старому стилю) православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке. По преданию. Феодот был глубоко верующим и добрым. Во время гонения на христиан при римском императоре Диоклетиане, он помогал верующим, снабжал их едой и прятал у себя дома, справляя там службы.
Также, по пересказам, Феодот выкупал людей из рабства и погребал убитых христиан, за что и поплатился жизнью. Ко святому принято молиться в разных интенциях, часто его просили о добром урожае в текущем году.
В народе день памяти мученика Феодота назвали “Федота урожайника“, с ним связано множество примет и суеверий.
Предлагаем узнать, чего нельзя делать 20 июня 2020 на Федота урожайника.
- Чего нельзя делать 20 июня на Федота
В народе верили, что на Федота можно запросто купаться во всех без разбору водоемах и не опасаться “водной нечисти“, такой как русалки или водяной. По легенде, Федот отпугивает их, сидя на берегу с серпом и обрезая нечисти волосы.
Однако многих вещей на Федота делать не советовали:
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нельзя на Федота свататься - сегодня вам могут отказать без видимой причины
не стоит рассказывать посторонним о своих планах - могут сглазить
нельзя жаловаться - иначе Ангел -хранитель может обидеться
нельзя покупать и носить серебряные украшения - если хотите дополнить образ - выбирайте золото. Такой запрет был чем-то вроде ритуала: золотые украшения “притягивали“ добрый урожай “золотой“ пшеницы.
- Приметы 20 июня на Федота
На Федота предки наблюдали за природой и сделали выводы, что:
- теплый день - хороший урожай зерна будет, а если день непогожий, то доброго урожая не жди
- если на Федота гроза - то долго дожди будут идти
- грозовые дожди на Федота - пшеница в этом году не уродит
- Солнце на Федота в дымке - зерновых будет много
Также 20 июня много именинников.
- Именины 20 июня 2020
Не забудьте поздравить тех, кого зовут:
- Александр
- Анна
- Афанасий
- Богдан
- Борис
- Валентин
- Валерия
- Василий
- Вениамин
- Виктор
- Владимир
- Григорий
- Давид
- Зинаида
- Иван
- Игнатий
- Калерия
- Лев
- Максим
- Мария
- Михаил
- Николай
- Павел
- Петр
- Степан
- Тарас
- Федор
- Федот
Ранее мы писали, когда в 2020 кольцеобразное солнечное затмение.
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