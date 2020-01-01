У кого именины 19 июня?
У кого-то сегодня праздник.
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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
- Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
- Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
- Рафаэль от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»
- Сюзанна от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»
- Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»
Ранее мы писали, что нельзя делать 19 июня.
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