У кого-то сегодня праздник.

У кого именины 19 июня? pinterest.com

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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»

Рафаэль от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»

Сюзанна от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»

Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»

Ранее мы писали, что нельзя делать 19 июня.