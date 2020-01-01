Как вести себя 19 июня, чтобы не отпугнуть удачу .

Запреты дня 19 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лариона depositphotos.com

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В пятницу, 19 июня 2020, православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Далматского, который жил в 8-9 ст. и пострадал за христианскую веру.

По преданию, святой игумен был настолько верующим, а его духовность - сильной, что гонители, мучившие Иллариона, были наказаны “самой судьбой“. Святому принято молиться в разных интенциях.

В народе день памяти преподобного игумена получил названия “Лариона“. В это время проводили работы в поле и на грядках.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 19 июня на Лариона.

Чего нельзя делать 19 июня 2020

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В народе считали, что:

если на Иллариона не выполоть сорняки, то они густо разростутся - потому день использовали для их уборки с полей и грядок

полоть сорняки не стоит на полную луну - иначе толку от уборки не будет

нельзя ссориться, наговаривать на людей

ни в коем случае нельзя обижать животных - иначе добра весь год дому обидчика не будет

в день Иллариона не стоит есть скоромного (поскольку продолжается Петров пост). В этом году Лариона выпадает на пятницу - потому можно полакомиться рыбой и морепродуктами.

На Иллариона принято наводить порядки в доме - сегодня можно устроить генеральную уборку или перестановку.

Приметы 19 июня на Лариона

Наблюдая за природой, предки сделали выводы, что:

если мошки стоят в воздухе столбом - к теплой погоде

ветки с деревьев в безветренную погоду падают - к дождю

грачи в траве пасутся - сильным дождям быть.

Не забудьте поздравить именинников дня.

Именины 19 июня

День Ангела празднуют:

Виссарион

Георгий

Илларион

Рафаил

Сусанна

Фекла.

Ранее мы писали, когда в июле 2020 будут магнитные бури.

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