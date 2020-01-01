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Запреты дня 19 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лариона

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Как вести себя 19 июня, чтобы не отпугнуть удачу .

Запреты дня 19 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лариона
Запреты дня 19 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лариона
depositphotos.com

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В пятницу, 19 июня 2020, православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Далматского, который жил в 8-9 ст. и пострадал за христианскую веру.

По преданию, святой игумен был настолько верующим, а его духовность - сильной, что гонители, мучившие Иллариона, были наказаны “самой судьбой“. Святому принято молиться в разных интенциях. 

В народе день памяти преподобного игумена получил названия “Лариона“. В это время проводили работы в поле и на грядках.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 19 июня на Лариона.

  • Чего нельзя делать 19 июня 2020

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В народе считали, что:

  • если на Иллариона не выполоть сорняки, то они густо разростутся - потому день использовали для их уборки с полей и грядок 
  • полоть сорняки не стоит на полную луну - иначе толку от уборки не будет
  • нельзя ссориться, наговаривать на людей
  • ни в коем случае нельзя обижать животных - иначе добра весь год дому обидчика не будет
  • в день Иллариона не стоит есть скоромного (поскольку продолжается Петров пост). В этом году Лариона выпадает на пятницу - потому можно полакомиться рыбой и морепродуктами.

На Иллариона принято наводить порядки в доме - сегодня можно устроить генеральную уборку или перестановку. 

  • Приметы 19 июня на Лариона

Наблюдая за природой, предки сделали выводы, что:

  • если мошки стоят в воздухе столбом - к теплой погоде 
  • ветки с деревьев в безветренную погоду падают - к дождю
  • грачи в траве пасутся - сильным дождям быть.

Не забудьте поздравить именинников дня.

  • Именины 19 июня 

День Ангела празднуют:

  • Виссарион
  • Георгий
  • Илларион
  • Рафаил
  • Сусанна 
  • Фекла.

Ранее мы писали, когда в июле 2020 будут магнитные бури. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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