Запреты дня 19 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лариона
Читай также: Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?
В пятницу, 19 июня 2020, православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Далматского, который жил в 8-9 ст. и пострадал за христианскую веру.
По преданию, святой игумен был настолько верующим, а его духовность - сильной, что гонители, мучившие Иллариона, были наказаны “самой судьбой“. Святому принято молиться в разных интенциях.
В народе день памяти преподобного игумена получил названия “Лариона“. В это время проводили работы в поле и на грядках.
Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 19 июня на Лариона.
- Чего нельзя делать 19 июня 2020
Читай также: Как избавиться от стресса на рабочем месте: 4 полезных лайфхака
В народе считали, что:
- если на Иллариона не выполоть сорняки, то они густо разростутся - потому день использовали для их уборки с полей и грядок
- полоть сорняки не стоит на полную луну - иначе толку от уборки не будет
- нельзя ссориться, наговаривать на людей
- ни в коем случае нельзя обижать животных - иначе добра весь год дому обидчика не будет
- в день Иллариона не стоит есть скоромного (поскольку продолжается Петров пост). В этом году Лариона выпадает на пятницу - потому можно полакомиться рыбой и морепродуктами.
На Иллариона принято наводить порядки в доме - сегодня можно устроить генеральную уборку или перестановку.
- Приметы 19 июня на Лариона
Наблюдая за природой, предки сделали выводы, что:
- если мошки стоят в воздухе столбом - к теплой погоде
- ветки с деревьев в безветренную погоду падают - к дождю
- грачи в траве пасутся - сильным дождям быть.
Не забудьте поздравить именинников дня.
- Именины 19 июня
День Ангела празднуют:
- Виссарион
- Георгий
- Илларион
- Рафаил
- Сусанна
- Фекла.
Ранее мы писали, когда в июле 2020 будут магнитные бури.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил