Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?
21 июня 2020 года произойдет необычное астрономическое явление - полное кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение. Подобное происходило практически 20 лет назад и, вероятно, повторится еще через 20, так как имеет цикличную природу. Больше о таком удивительном явлении, как кольцеобразное солнечное затмение, расскажет Ivona.
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Что такое кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение?
Солнечное затмение происходит, когда Луна на пути своего движения выравнивается с Землей и Солнцем на одной прямой, тем самым заслоняя последнее на какое-то время своей тенью. Визуально кажется, будто Солнце потемнело. Не удивительно, что из-за таких метаморфоз затмение издавна считалось дурным знамением.
Чем же кольцеобразное солнечное затмение отличается от обычного? Все дело в том, что раз в сарос (интервал, приблизительно равный 18 земным годам) Луна проходит на большем, чем обычно, расстоянии от Земли. Соответственно тень ее становится значительно меньше, и в момент затмения закрывает Солнце не полностью, а, входя в солнечный круг, оставляет ярко светящуюся окружность, визуально напоминающую кольцо. Отсюда и название.
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Кольцеобразное солнечное затмение и цикличность
Сарос, или драконический период, начали использовать для определения следующей даты затмения еще в Древнем Вавилоне. Астрономы подметили, что на протяжении 18 лет (коим приблизительно равен один сарос) происходит примерно 41 солнечное затмение и 29 лунных. Они повторяются, чаще всего, в одинаковом порядке.
Таким образом можно говорить о цикличности, с которой можно наблюдать тот или иной вид затмения. К примеру, кольцеобразное солнечное затмение 2020 года повторяет такое же затмение 10 июня 2002 года, а следующее ожидается уже в 2037 году 13 июля. То есть кольцевое солнечное затмение в среднем происходит раз в 18 лет (плюс-минус год).
Полное кольцеобразное затмение 21 июня 2020 года можно будет наблюдать в:
|Страна (населенный пункт)
|Время UTC
|Длительность
|Демократическая Республика Конго (Бинга)
|04:48:35
|1 м 20 с
|Центральноафриканская Республика (Обо)
|04:50:13
|1 м 16 с
|Южный Судан (Румбек)
|04:51:40
|1 м 11 с
|Эфиопия (Лалибэла)
|05:00:10
|1 м 9 с
|Йемен (Байт-эль-Факих)
|05:06:07
|1 м 5 с
|Оман (Курайят)
|05:39:16
|48 с
|Пакистан (Суккур)
|06:07:38
|42 с
|Республика Индия (Сирса, Курукшетра)
|06:26:12; 06:31:46
|32 с; 35 с
|Китайская Народная Республика (Сямынь)
|08:10:48
|57 с
|Тайвань (Цзяи)
|08:14:13
|1 м
На территории Украины кольцеобразное солнечное затмение можно частично понаблюдать в Киеве (и области), а также в южных регионах страны. Оно начнется в 09:41 по местному времени, и продлится около 38 секунд.
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