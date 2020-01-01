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Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?

Спецтема: Астрология
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Кольцевое солнечное затмение в фактах и цифрах.
Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?
Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?
depositphotos.com

21 июня 2020 года произойдет необычное астрономическое явление - полное кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение. Подобное происходило практически 20 лет назад и, вероятно, повторится еще через 20, так как имеет цикличную природу. Больше о таком удивительном явлении, как кольцеобразное солнечное затмение, расскажет Ivona.

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Что такое кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение?

Солнечное затмение происходит, когда Луна на пути своего движения выравнивается с Землей и Солнцем на одной прямой, тем самым заслоняя последнее на какое-то время своей тенью. Визуально кажется, будто Солнце потемнело. Не удивительно, что из-за таких метаморфоз затмение издавна считалось дурным знамением.

Чем же кольцеобразное солнечное затмение отличается от обычного? Все дело в том, что раз в сарос (интервал, приблизительно равный 18 земным годам) Луна проходит на большем, чем обычно, расстоянии от Земли. Соответственно тень ее становится значительно меньше, и в момент затмения закрывает Солнце не полностью, а, входя в солнечный круг, оставляет ярко светящуюся окружность, визуально напоминающую кольцо. Отсюда и название.

Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?
Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда?
depositphotos.com

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Кольцеобразное солнечное затмение и цикличность

Сарос, или драконический период, начали использовать для определения следующей даты затмения еще в Древнем Вавилоне. Астрономы подметили, что на протяжении 18 лет (коим приблизительно равен один сарос) происходит примерно 41 солнечное затмение и 29 лунных. Они повторяются, чаще всего, в одинаковом порядке.

Таким образом можно говорить о цикличности, с которой можно наблюдать тот или иной вид затмения. К примеру, кольцеобразное солнечное затмение 2020 года повторяет такое же затмение 10 июня 2002 года, а следующее ожидается уже в 2037 году 13 июля. То есть кольцевое солнечное затмение в среднем происходит раз в 18 лет (плюс-минус год).

Полное кольцеобразное затмение 21 июня 2020 года можно будет наблюдать в:

Страна (населенный пункт)Время UTCДлительность
Демократическая Республика Конго (Бинга)04:48:351 м 20 с
Центральноафриканская Республика (Обо)04:50:131 м 16 с
Южный Судан (Румбек)04:51:401 м 11 с
Эфиопия (Лалибэла)05:00:101 м 9 с
Йемен (Байт-эль-Факих)05:06:071 м 5 с
Оман (Курайят)05:39:1648 с
Пакистан (Суккур)06:07:3842 с
Республика Индия (Сирса, Курукшетра)06:26:12; 06:31:4632 с; 35 с
Китайская Народная Республика (Сямынь)08:10:4857 с
Тайвань (Цзяи)08:14:131 м

На территории Украины кольцеобразное солнечное затмение можно частично понаблюдать в Киеве (и области), а также в южных регионах страны. Оно начнется в 09:41 по местному времени, и продлится около 38 секунд.

Ранее мы рассказывали, когда в июле 2020 года будут магнитные бури.

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Теги: солнечное затмение, солнечное затмение 2020, солнечное затмение 21 июня 2020, кольцеобразное солнечное затмение
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Источник: ivona)bigmir.net

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