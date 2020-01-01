Кольцевое солнечное затмение в фактах и цифрах.

Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда? depositphotos.com

21 июня 2020 года произойдет необычное астрономическое явление - полное кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение. Подобное происходило практически 20 лет назад и, вероятно, повторится еще через 20, так как имеет цикличную природу. Больше о таком удивительном явлении, как кольцеобразное солнечное затмение, расскажет Ivona.

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Что такое кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение?

Солнечное затмение происходит, когда Луна на пути своего движения выравнивается с Землей и Солнцем на одной прямой, тем самым заслоняя последнее на какое-то время своей тенью. Визуально кажется, будто Солнце потемнело. Не удивительно, что из-за таких метаморфоз затмение издавна считалось дурным знамением.

Чем же кольцеобразное солнечное затмение отличается от обычного? Все дело в том, что раз в сарос (интервал, приблизительно равный 18 земным годам) Луна проходит на большем, чем обычно, расстоянии от Земли. Соответственно тень ее становится значительно меньше, и в момент затмения закрывает Солнце не полностью, а, входя в солнечный круг, оставляет ярко светящуюся окружность, визуально напоминающую кольцо. Отсюда и название.

Кольцеобразное солнечное затмение: Что? Где? А главное - когда? depositphotos.com

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Кольцеобразное солнечное затмение и цикличность

Сарос, или драконический период, начали использовать для определения следующей даты затмения еще в Древнем Вавилоне. Астрономы подметили, что на протяжении 18 лет (коим приблизительно равен один сарос) происходит примерно 41 солнечное затмение и 29 лунных. Они повторяются, чаще всего, в одинаковом порядке.

Таким образом можно говорить о цикличности, с которой можно наблюдать тот или иной вид затмения. К примеру, кольцеобразное солнечное затмение 2020 года повторяет такое же затмение 10 июня 2002 года, а следующее ожидается уже в 2037 году 13 июля. То есть кольцевое солнечное затмение в среднем происходит раз в 18 лет (плюс-минус год).

Полное кольцеобразное затмение 21 июня 2020 года можно будет наблюдать в:

Страна (населенный пункт) Время UTC Длительность Демократическая Республика Конго (Бинга) 04:48:35 1 м 20 с Центральноафриканская Республика (Обо) 04:50:13 1 м 16 с Южный Судан (Румбек) 04:51:40 1 м 11 с Эфиопия (Лалибэла) 05:00:10 1 м 9 с Йемен (Байт-эль-Факих) 05:06:07 1 м 5 с Оман (Курайят) 05:39:16 48 с Пакистан (Суккур) 06:07:38 42 с Республика Индия (Сирса, Курукшетра) 06:26:12; 06:31:46 32 с; 35 с Китайская Народная Республика (Сямынь) 08:10:48 57 с Тайвань (Цзяи) 08:14:13 1 м

На территории Украины кольцеобразное солнечное затмение можно частично понаблюдать в Киеве (и области), а также в южных регионах страны. Оно начнется в 09:41 по местному времени, и продлится около 38 секунд.

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