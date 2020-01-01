С именем какого святого связан этот день и какие суеверия его сопровождают .

Запреты дня 18 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Дорофея depositphotos.com

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В четверг, 18 июня 2020, православная церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского.

Будущий святой жил в 3-4 веке, вел праведный образ жизни и проповедовал христианство. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане священнномученик Дорофей скрывался от язычников. Позднее - во времена Юлиана Отступника - Дорофей, епископ Тирский, принял мученическую смерть за веру.

В народе памятная дата 18 июня получила название Дорофеев день, считалось, что именно с этого дня начинаются “воробьиные“ ночи - самые короткие в году.

Предлагаем узнать, чего, согласно народным приметам, категорически не стоит делать 18 июня на Дорофея.

По народным поверьям, на Дорофея расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.

Чего нельзя делать на Дорофея 18 июня 2020

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В народе считали, что на Дорофея категорически не стоит:

рассказывать свои сны - особенно это касалось плохих сновидений, которые не должны сбыться

вечером и ночью на Дорофея лучше не гулять одному - особенно около леса, в поле - иначе можно накликать болезнь

не желательно знакомиться с новыми людьми, беседовать на улице с незнакомцами - в народе верили, что такие контакты приносят беду

сегодня не стоит есть скоромное - мясо, яйца и молоко - лучше ограничиться рыбой и овощами

не стоит рвать сон-траву, в этот день ей приписывали особые свойства, потому собирая растение, стоило читать специальные заговоры

нельзя оставлять дела незавершенными.

Также есть целый ряд народных примет на Дорофея.

Приметы на 18 июня

Древние наблюдали за погодой и сделали вывод, что:

если на Дорофея погожий день - быть щедрому урожаю зерна

если ветер с востока - лето будет с ветрами и дождями

если на Дорофея бурьян с самого утра выполоть - то он долго появляться не будет

если 18 июня заговорить огурцы на урожай - счету им не будет. Предки считали, что если хозяева находили много пустоцвета на огурцах - нужно было срочно заговорить их на то, чтобы щедро уродили. Так, согласно приметам, в огурцы нужно было бросить старый лапоть, приговаривая:

Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись.

Именинники 18 июня

Также не забудьте поздравить 18 июня знакомых, у которых имена:

Дорофей

Игнат

Игорь

Константин

Леонид

Маркиан

Федор.

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