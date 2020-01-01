Запреты дня 18 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Дорофея
Читай также: Прогноз магнитных бурь на июль 2020
В четверг, 18 июня 2020, православная церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского.
Будущий святой жил в 3-4 веке, вел праведный образ жизни и проповедовал христианство. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане священнномученик Дорофей скрывался от язычников. Позднее - во времена Юлиана Отступника - Дорофей, епископ Тирский, принял мученическую смерть за веру.
В народе памятная дата 18 июня получила название Дорофеев день, считалось, что именно с этого дня начинаются “воробьиные“ ночи - самые короткие в году.
Предлагаем узнать, чего, согласно народным приметам, категорически не стоит делать 18 июня на Дорофея.
По народным поверьям, на Дорофея расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.
- Чего нельзя делать на Дорофея 18 июня 2020
Читай также: Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
В народе считали, что на Дорофея категорически не стоит:
- рассказывать свои сны - особенно это касалось плохих сновидений, которые не должны сбыться
- вечером и ночью на Дорофея лучше не гулять одному - особенно около леса, в поле - иначе можно накликать болезнь
- не желательно знакомиться с новыми людьми, беседовать на улице с незнакомцами - в народе верили, что такие контакты приносят беду
- сегодня не стоит есть скоромное - мясо, яйца и молоко - лучше ограничиться рыбой и овощами
- не стоит рвать сон-траву, в этот день ей приписывали особые свойства, потому собирая растение, стоило читать специальные заговоры
- нельзя оставлять дела незавершенными.
Также есть целый ряд народных примет на Дорофея.
- Приметы на 18 июня
Древние наблюдали за погодой и сделали вывод, что:
- если на Дорофея погожий день - быть щедрому урожаю зерна
- если ветер с востока - лето будет с ветрами и дождями
- если на Дорофея бурьян с самого утра выполоть - то он долго появляться не будет
- если 18 июня заговорить огурцы на урожай - счету им не будет. Предки считали, что если хозяева находили много пустоцвета на огурцах - нужно было срочно заговорить их на то, чтобы щедро уродили. Так, согласно приметам, в огурцы нужно было бросить старый лапоть, приговаривая:
Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись.
- Именинники 18 июня
Также не забудьте поздравить 18 июня знакомых, у которых имена:
- Дорофей
- Игнат
- Игорь
- Константин
- Леонид
- Маркиан
- Федор.
Ранее мы писали, когда можно красить волосы в июле 2020, согласно лунному календарю.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил