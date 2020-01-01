Гороскоп на 18 июня 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 18 июня 2020:
- Овен
Овнам сегодня лучше не торопиться с выводами и решениями, а все проверять детально и по нескольку раз.
- Телец
Тельцов сегодня могут хотеть обмануть или использовать в своих целях. Ваша проницательность поможет вычислить злоумышленника, но лучше этого не афишировать, а просто сделать выводы.
- Близнецы
Близнецам сегодня не стоит полагаться на других людей в важных вопросах. День лучше провести на воздухе, больше ходить.
- Рак
Ракам сегодня нужно активно сближаться с творческими людьми и начинать реализовывать собственные проекты. День удачен для поездок, работы с людьми и спа-процедур.
- Лев
Львам сегодня лучше не вступать в открытую конференцию с людьми, которые выдвигают вам претензию или просто недолюбливают. Старайтесь больше быть на воздухе, следите, чтобы питание было сбалансированным.
- Дева
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Девам сегодня лучше не задумываясь действовать по ранее продуманному плану. День хорош для любой активности, физического труда, тренировок и прогулок.
- Весы
Весам сегодня может стать немного скучно, но вы сами с лёгкостью сможете это исправить, организовав встречу с интересными людьми или просто прогулку с добрыми знакомыми.
- Скорпион
Скорпионам сегодня может быть сложно расставить приоритеты. При выборе чего-либо ориентируйтесь на свои эмоции и “нужность“ этого элемента в вашей жизни.
- Стрелец
Стрельцам сегодня лучше быть открытыми на предложения и проекты - и даже немного авантюрные. День лучше начать с зарядки.
- Козерог
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Козерогам сегодня лучше не посвящать в свои дела малознакомых или просто авантюрных людей. День посвятите творчеству, устройте встречу с друзьями.
- Водолей
Водолеи сегодня могут быть раздражительными и не гармоничными. Чтобы вернуть равновесие - займитесь йогой, начните очистку организма - духовную и физическую.
- Рыбы
Рыбы сегодня могут быть очень эффективны, и не только в своей области. День хорош для новых проектов, встреч с партнёрами, свиданий.
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