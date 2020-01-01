У кого именины 18 июня?

Сегодня именинников много.

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С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни.

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Гордей от древнегреческого Гордий - «властелин», «царь», «повелитель» от греческого имени Горгий - «быстрый», «грозный» славянское имя - «гордец», «гордый»

Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»

Игорь от древнескандинавского имени Ингвар - «воин бога Инга», «воинственный», «хранитель бога-громовержца» от старославянского игрь - «игра, веселье, забава»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Леонид от древнегреческого имени Леонидас - «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»

Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

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