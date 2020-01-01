Гороскоп на 17 июня 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 17 июня 2020:
- Овен
Овнам сегодня лучше целиком и полностью сосредоточиться на работе и вспомнить о важных целях, которые планировали достигнуть в ближайшем будущем. Старайтесь поменьше раздражаться, избегайте заведомо токсичных людей.
- Телец
День для Тельцов будет удачным во всех отношениях: планы будут исполняться легко и быстро, а переговоры дадут потрясающие результаты. На личном фронте - грядут перемены, возможно, вы выйдете на новый этап отношений со свое половинкой.
- Близнецы
Близнецам сегодня придется оттачивать свое умение и приобретать новые навыки. День удачен для творчества, “мозгового штурма“, поиска выхода из неразрешенных ситуаций. В личной жизни возможны небольшие “встряски“ - страсти могут кипеть.
- Рак
У Раков - все в порядке, и всех это устраивает: сами Раки довольны - понятно почему, а окружающие, потому что наконец увидят удовлетворенного улыбающегося Рака. Лень лучше провести на природе, желательно - в компании творческих людей.
- Лев
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День удачен для шопинга, покупки крупной бытовой техники, а также знакомства с новыми людьми и новой работой. Вечер проведите с “половинкой“ или в кругу семьи.
- Дева
Девам сегодня придется прощать несовершенство всему этому миру и его жителям: многое будет выводить вас из себя, но желательно не поддаваться эмоциям, а вовремя переключаться на что-то хорошее. Вечер проведите на пешей прогулке или забегите к друзьям на чай.
- Весы
Весам сегодня лучше не зацикливаться на прошлых неудачах и оставить на потом проблемы, требующие креативного подхода. Сегодня вы прямолинейный воин, пробивающий преграды оружием, а иногда и...головой. Приготовьтесь много и интенсивно работать.
- Скорпион
Скорпион сегодня мотивирован и очень опасен. Старайтесь не перенагружаться и делать перерывы в работе. Не используйте свое "жало" против близких - есть вероятность сильно задеть их самолюбие и чувства.
- Стрелец
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Стрельцы сегодня будут много думать и стоить амбициозные и очень нужные планы. День начните с того, что похвалите себя за уже сделанное и достигнутое. Старайтесь сегодня общаться с креативными и глубокими людьми, у которых есть чему поучиться.
- Козерог
Козерогам сегодня может быть "королевство маловато" - и вы захотите ненароком залезть на чужую территорию - в работе или личном. Дело, конечно, ваше, но можно нарваться и на "владельца земли".
- Водолей
Водолеям стоит сегодня больше обращать внимание на знаки судьбы - скажем, если вы отправляете резюме и оно теряется на флешке, не открывается у работодателя или попадает у него в спам - подумайте дважды: нужна ли вам именно эта работа. И так во всем.
- Рыбы
Рыбам стоит с самого утра спланировать свой день - и четко придерживаться плана. Вечер проведите в компании "второй половинки" или друзей юности.
Ранее мы писали, что категорически запрещено делать 17 июня 2020.
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