Тест: Что вы знаете о Мадагаскаре?

Проверьте себя.

Читай также: 7 бесплатных услуг в поездах, о которых не знают путешественники

Ко Дню защиты детей Африки ведущие тревел-реалити «У кого більше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько рассказали несколько интересных фактов о Мадагаскаре, который расположен у берегов Южной Африки

Эту страну многие из нас до сих пор вспоминают благодаря одноименному мультфильму о животных из США, сбежавших на Мадагаскар. Но не все так красочно, как показано в мультике. Здесь процеветает бедность, многие семьи не могут позволить детям образование. В то же время, там же вы можете увидеть уникальные огромные деревья, познакомиться с уникальной флорой и фауной, купить необычные сувениры, окунуться в яркую культуру местных жителей.

Пройдите тест и освежите свои знания в географии и не только! Познакомьтесь с Мадагаскором поближе!



Ранее мы писали, сколько мы будем отдыхать на День конституции.