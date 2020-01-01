Как правильно загадывать желания в день летнего солнцестояния?

Издавна день летнего солнцестояния в славянских традициях имел особое, мистическое значение. Это событие отмечали, как праздник - с шумными веселыми гулянниями и танцами у костра. Также в этот день было принято проводить обряды и ритуалы, а также создавать обереги на исполнение желаний. Как правильно загадывать желания в день летнего солнцестояния, расскажет Ivona.

Дата летнего солнцестояния в 2020 году - 21 июня.

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В день летнего солнцестояния рекомендуют надевать одежду “солнечных“ оттенков: красного, желтого, оранжевого, розового, белого. Эти цвета принесут удачу и хорошее самочувствие. Из украшению отдайте предпочтение золоту и натуральным камням: гранатом, рубином, янтарем или розовым кварцом. Их можно “зарядить“ солнечной энергией на целый год: выложить там, где их будут освещать солнечные лучи (лучше всего - оставить на ночь с 21 на 22 июня). Такой талисман способен приносить удачу целый год.

День летнего солнцестояния: ТОП-5 ритуалов на исполнение желаний pinterest.com

“Узелковая магия“ или “Ведьмина лестница“

В день летнего солнцестояния также изготавливают различные обереги. Один из самых популярных - “ведьмина лестница“. Технику ее плетения в народе называют “узелковой магией“. Возьмите ленточку желтого или золотистого оттенка, завяжите на ней узелок ближе к краю. Затем нанижите на ленту 9 разноцветных бусин следующим образом: узел-бусина-узел. Заканчиваться “ведьмина лестница“ также должна узлом. Каждая бусина на ней - ваше сокровенное желание, думайте о нем, нанизывая ее на ленту. Готовый оберег нельзя носить, как нательное украшение. Его нужно вывесить над кроватью или у входной двери. Считается, что все желания должны исполниться до следующего дня летнего солнцестояния. Через год “ведьмину лестницу“ нужно сжечь.

День летнего солнцестояния: ТОП-5 ритуалов на исполнение желаний pinterest.com

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Во время восхода в день летнего солнцестояния можно, глядя на солнце, прочесть заговор:

“Солнышко-батюшка, солнышко красное, помоги мне в деле моем, исполни мечту мою, светом ярким освети, лучом согрей!“

Есть еще один вариант ритуала на исполнение желаний: венок - символ солнца, поэтому в день летнего солнцестояния имеет особую силу. Сплетите его своими руками, думая при этом о своем желании, затем разведите костер и сожгите в нем что-то из старых, ненужных вещей. Бросая предмет в огонь, произнесите: “Оплачено!“

Если возможности развести костер нет, мелкий предмет можно сжечь при помощи свечи. В обоих случаях огонь должен потухнуть самостоятельно.

День летнего солнцестояния: ТОП-5 ритуалов на исполнение желаний pinterest.com

Ритуал на красоту и молодость

Считается, что в этот день Солнце способно поделиться своей сияющей красотой. Для этого можно провести несложный ритуал: на белый лист бумаги выложить предмет (или несколько предметов), связанный с уходом за собой, которыми вы часто пользуетесь, и поместить их там, куда падает солнечный свет. При этом нужно прочитать заговор:

“Сколько листьев в лесу, сколько цветов в поле,

Столько и счастья в моих глазах.

Как солнышко ясным светом золотится,

Так и ты (название предмета) красотой и молодостью светись!

Счастье и любовь мне приноси, красоту и чары женские дари!“

“Заряжать“ солнечным светом предмет нужно 1-2 часа.

День летнего солнцестояния: ТОП-5 ритуалов на исполнение желаний pinterest.com

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Девушка, которая желает поскорее выйти замуж, должна в день летнего солнцестояния самостоятельно собрать 12 трав и цветов с мыслями о будущем семейном счастье. Проводить ритуал лучше всего вечером, за несколько часов до сна. Собранный букет нужно положить под подушку, приговаривая:

“Ароматы луга, ароматы поля, унесите меня в сонное раздолье. Лягу девкой, проснусь женой. Истинно.“

Затем нужно лечь спать. Поутру букет нужно убрать с постели, обернуть его в белую бумагу, и в таком виде сжечь (в идеале - в костре). Согласно народным поверьям в день летнего солнцестояния особыми свойствами на привлечение любви обладают лаванда, розмарин, календула, вербена, рябина, дуб и подсолнечник.

День летнего солнцестояния: ТОП-5 ритуалов на исполнение желаний pinterest.com

*Будьте осторожны при обращении с огнем.

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