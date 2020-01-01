У кого именины 16 июня?
Кто именинник?
Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.
16 июня именины отмечают:
- Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
- Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
- Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
- Лукьян от личного имени Lucius, происходящее от латинского lux - «свет»
- Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»
Ранее мы писали, когда начинается Петров пост.
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