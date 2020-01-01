Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 16 июня?

Комментариев: 0
Кто именинник?
У кого именины 16 июня?
У кого именины 16 июня?
pinterest.com

Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

16 июня именины отмечают:

  • Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
  • Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
  • Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
  • Лукьян от личного имени Lucius, происходящее от латинского lux - «свет»
  • Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»

Ранее мы писали, когда начинается Петров пост. 

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь