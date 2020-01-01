Кто именинник?

У кого именины 16 июня? pinterest.com

Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

16 июня именины отмечают:

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Лукьян от личного имени Lucius, происходящее от латинского lux - «свет»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»

Ранее мы писали, когда начинается Петров пост.