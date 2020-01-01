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Запреты дня 16 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лукьяна-ветряка

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Какие приметы и суеверия связаны с днем памяти Лукияна - чего нельзя делать 16 июня .

Запреты дня 16 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лукьяна-ветряка
Запреты дня 16 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лукьяна-ветряка
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Во вторник, 16 июня, православная церковь вспоминает святого мученика Лукиллиана (Лукияна). Святой жил в III веке на землях Антиохии (сейчас - территория Турции) и изначально был языческим жрецом. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан уверовал во Христа, принял крещение и принял муки за веру.

На Руси в день памяти святого предсказывали будущее по ветру, а саму памятную дату стали называть Лукияна-ветряка. 

Предлагаем узнать, что принято было делать на Лукияна-ветряка, а также, чего категорически нельзя предпринимать 16 июня 2020.

  • Что можно делать 16 июня 2020

Предки в день Лукиана пользовались возможностью - погадать на ветрах. Для этого нужно было 16 июня подольше не спать, а весь день до вечера смотреть, в какую сторону ветер веет - и делать выводы.

Так, в народе считали, что:

  • ветер южный - быстро взойдет хлеб и яровые
  • северо-западный ветер подул - быть сырости на улице и эпидемиям болезней
  • восточный - инфекции будут “гулять“ весь год до весны
  • северо-восточный ветер - лето дождливым будет. 

Кроме того, на Лукиана рыли колодцы и собирали целебные травы. В современном мегаполисе также можно отдать дань традиции - например, заварив себе чашку ароматного чая из травяного сбора по вашему вкусу. 

Также в день Лукиана 16 июня существуют строгие запреты. 

  • Чего нельзя делать 16 июня 2020

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По народным поверьям, 16 июня категорически запрещено:

  • ложиться спать пораньше - предки считали, что в Лукианов день стоит бодрствовать как можно дольше - иначе можно упустить что-то важное в своей судьбе
  • в этот день также не желательно работать в огороде и поле - это не запрещено, но такой труд, по наблюдениям предков, редко приносит пользу.

Приметы дня на Лукиана - разнообразны и предсказывают урожай и благополучие:

  • Приметы на 16 июня

Наблюдая на Лукиана за природой, предки сделали вывод, что:

  • сильный дождь на Лукиана - грибов будет много
  • если гроза в этот день - сенокос будет плохой
  • Чтобы вырыть колодец в нужном месте - стоило класть на предполагаемую точку сковороду вверх дном. Через некоторое время ее поднимали - и смотрели, увлажнилась ли утварь: по приметам - если сковородка немного “запотела“, то вода совсем близко, и стоит рыть колодец. 

Кто еще празднует именины в этот день.

  • Именины 16 июня

Не забудьте поздравить с Днем ангела тех, кого зовут:

  • Афанасий
  • Денис
  • Дмитрий
  • Иоланта
  • Ипатий
  • Клавдий
  • Лукьян
  • Михаил
  • Павел
  • Феодосия
  • Юлиан

Ранее мы писали,  как спасаться от жары летом. 

 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, какой сегодня праздник, приметы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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