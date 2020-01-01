Какие приметы и суеверия связаны с днем памяти Лукияна - чего нельзя делать 16 июня .

Запреты дня 16 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Лукьяна-ветряка pinterest.com

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Во вторник, 16 июня, православная церковь вспоминает святого мученика Лукиллиана (Лукияна). Святой жил в III веке на землях Антиохии (сейчас - территория Турции) и изначально был языческим жрецом. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан уверовал во Христа, принял крещение и принял муки за веру.

На Руси в день памяти святого предсказывали будущее по ветру, а саму памятную дату стали называть Лукияна-ветряка.

Предлагаем узнать, что принято было делать на Лукияна-ветряка, а также, чего категорически нельзя предпринимать 16 июня 2020.

Что можно делать 16 июня 2020

Предки в день Лукиана пользовались возможностью - погадать на ветрах. Для этого нужно было 16 июня подольше не спать, а весь день до вечера смотреть, в какую сторону ветер веет - и делать выводы.

Так, в народе считали, что:

ветер южный - быстро взойдет хлеб и яровые

северо-западный ветер подул - быть сырости на улице и эпидемиям болезней

восточный - инфекции будут “гулять“ весь год до весны

северо-восточный ветер - лето дождливым будет.

Кроме того, на Лукиана рыли колодцы и собирали целебные травы. В современном мегаполисе также можно отдать дань традиции - например, заварив себе чашку ароматного чая из травяного сбора по вашему вкусу.

Также в день Лукиана 16 июня существуют строгие запреты.

Чего нельзя делать 16 июня 2020

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По народным поверьям, 16 июня категорически запрещено:

ложиться спать пораньше - предки считали, что в Лукианов день стоит бодрствовать как можно дольше - иначе можно упустить что-то важное в своей судьбе

в этот день также не желательно работать в огороде и поле - это не запрещено, но такой труд, по наблюдениям предков, редко приносит пользу.

Приметы дня на Лукиана - разнообразны и предсказывают урожай и благополучие:

Приметы на 16 июня

Наблюдая на Лукиана за природой, предки сделали вывод, что:

сильный дождь на Лукиана - грибов будет много

если гроза в этот день - сенокос будет плохой

Чтобы вырыть колодец в нужном месте - стоило класть на предполагаемую точку сковороду вверх дном. Через некоторое время ее поднимали - и смотрели, увлажнилась ли утварь: по приметам - если сковородка немного “запотела“, то вода совсем близко, и стоит рыть колодец.

Кто еще празднует именины в этот день.

Именины 16 июня

Не забудьте поздравить с Днем ангела тех, кого зовут:

Афанасий

Денис

Дмитрий

Иоланта

Ипатий

Клавдий

Лукьян

Михаил

Павел

Феодосия

Юлиан

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