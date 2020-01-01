Разгар Зеленых Святок и начало Петрова поста.

Запреты дня 15 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Зеленого Вьюна pinterest.com

В понедельник, 15 июня 2020 года, православные христиане чтут память святого Никифора, Константинопольского патриарха. По народному календарю этот день именуется Никифор Дубодер, Никифор Вьюн, Зеленый Вьюн, Вьюнок.

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Что нельзя делать на Зеленого Вьюна 15 июня 2020?

стрижка в этот день может значительно испортить здоровье ваших волос, считается, что вместе с ними вы “срезаете“ свою удачу

запрещено шить и вышивать, брать в руки иглу, крючок или спицы

нельзя одалживать деньги или брать взаймы.

Несмотря на то, что по народному календарю 15 июня - самый разгар Зеленых Святок, в 2020 году этот день - начала Петрова поста. Поэтому от больших и шумных гуляний все же следует отказаться.

Приметы на Зеленого Вьюна 15 июня 2020

На Зеленого Вьюна собирали дубовую кору для выделки кожи. Поэтому святого Никифора также прозвали Дубодером. Также в этот день начинался сенокос. 15 июня - благоприятный день для окучивания картофеля.

Незамужние девушки в этот день плели из вьюнков венки, в надежде на скорую встречу с суженым, пели песни, поздравляя женившиеся в этом году пары. Те в свою очередь угощали всех вином, а детей сладостями. Главным атрибутом на праздничном столе считался каравай.

Вечером устраивались масштабные гуляния у костра с песнями, хороводами и кулачными боями.

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Другие праздники 15 июня 2020

Международный день мотоциклиста

Всемирный день пожертвований

Начало Петрова поста

Всемирный день без мяса

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Именины 15 июня 2020

День ангела по православному календарю отмечают Дмитрий (принадлежащий Деметре), Иван (благодать Божья), Константин (стойкий), Мария (госпожа, горькая, любимая), Никифор (несущий победу), Иулиания (Юлия, Ульяна) (принадлежащая Юлию, июльская, пушистая) и Даниил (Бог - мой судья), по католическому - Софья (мудрая), Иоанн (благодать Божья) и Исидор (дар Изиды).

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