Особые приметы для влюбленных пар.

Запреты дня 14 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Устинов день pinterest.com

В воскресенье, 14 июня 2020 года, по православному календарю отмечают день памяти Иустина Философа – раннехристианского мученика. В народном календаре этот день именуют Устиновым или Устин Брусничные губы.

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Что нельзя делать на Устинов день 14 июня 2020?

запрещено строить заборы и работать в огороде - к пожарам

не стоит проводить магические ритуалы, читать заговоры, а также собирать коренья лекарственных растений - считается, что на Устинов день эти действия могут навлечь нечистую силу.

Приметы на Устинов день 14 июня 2020

В народе святой Иустин считается покровителем чистых, гармоничных отношений, и всегда защищает несправедливо обиженных. Поэтому нередко именно 14 июня жена могла публично потребовать у нерадивого супруга извинений за жестокость и пренебрежение, а тот, в свою очередь, не имел права отказаться. Нарушивший данное перед народом обещание муж порицался общественностью, с ним никто не хотел иметь дел.

Если же в отношениях все было и так гладко, паре необходимо вечер Устинова дня непременно провести только вдвоем, в уединении. Это делало их узы и чувства еще крепче.

Сны с 13 на 14 июня могут оказаться вещими, но исполнятся лишь тогда, когда вы о них забудете.

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Другие праздники 14 июня 2020

Всемирный день донора крови

Международный день блогера

День работников легкой промышленности

Собор Всех Святых (Петровское заговенье).

Именины 14 июня 2020

По православным святцам День ангела отмечают Вера (вера), Гавриил (сила Божья, помощник Бога), Павел (малыш), Валериан (из рода Валериев), Давид (возлюбленный), Денис (посвященный Дионису) и Харитон (благосклонный), по католическим - Эльвира (эльф, белая, бдительная), Валерий (см. Валериан), Василий (царственный).

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