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Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков зодиака

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Что ждет в субботу?
Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Не ленитесь, если придется заниматься старыми делами, сама судьба поможет вам на пути к успеху.

  • Телец

Соблюдайте меру во всем, тогда и день пройдет в позитивном ключе. 

  • Близнецы

Вы эмоционально взвинчены, из-за чего можете говорить резкие слова и совершать необдуманные поступки. 

  • Рак

Избавиться от накопленного негатива вам поможет уборка или выполнение других бытовых работ.

  • Лев

Если перед вами стоит задача помириться с человеком, без промедлений делайте первый шаг сегодня.

  • Дева

Даже если вы решите весь день посвятить работе, желаемых результатов ваши усилия не принесут.  Лучше отдохните!

  • Весы

В работе вам не хватает дисциплинированности, из-за этого и возникают горящие дедлайны. 

  • Скорпион

Говорите меньше, больше делайте, и выполняйте общения, данных близким. 

  • Стрелец

Генеральная уборка в доме с избавлением от вещей, которые вам не нужны, поможет очистить разум. 

  • Козерог

Осторожнее со словами, злые пожелания обязательно совсем скоро вернутся к тому, кто их произнес в этот день.

  • Водолей

Самым благоприятным сценарием этого дня будет совместный досуг с членами семьи.

  • Рыбы

Решения, принятые сегодня, могут быть пересмотрены.

Ранее мы писали, что нельзя делать 13 июня. 

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