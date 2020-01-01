Что ждет в субботу?

Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Не ленитесь, если придется заниматься старыми делами, сама судьба поможет вам на пути к успеху.

Телец

Соблюдайте меру во всем, тогда и день пройдет в позитивном ключе.

Близнецы

Вы эмоционально взвинчены, из-за чего можете говорить резкие слова и совершать необдуманные поступки.

Рак

Избавиться от накопленного негатива вам поможет уборка или выполнение других бытовых работ.

Лев

Если перед вами стоит задача помириться с человеком, без промедлений делайте первый шаг сегодня.

Дева

Даже если вы решите весь день посвятить работе, желаемых результатов ваши усилия не принесут. Лучше отдохните!

Весы

В работе вам не хватает дисциплинированности, из-за этого и возникают горящие дедлайны.

Скорпион

Говорите меньше, больше делайте, и выполняйте общения, данных близким.

Стрелец

Генеральная уборка в доме с избавлением от вещей, которые вам не нужны, поможет очистить разум.

Козерог

Осторожнее со словами, злые пожелания обязательно совсем скоро вернутся к тому, кто их произнес в этот день.

Водолей

Самым благоприятным сценарием этого дня будет совместный досуг с членами семьи.

Рыбы

Решения, принятые сегодня, могут быть пересмотрены.

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