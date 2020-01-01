Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Желаете освежить прическу? Ivona представляет лунный календарь окрашиваний на июль 2020 года, который облегчит вам выбор самого удачного дня.
1 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. В этот день следует отказаться от радикальных изменений в цвете.
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2 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Нейтральный день для окрашивания волос.
3 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание волос сегодня запрещено.
4 июля 2020 - Луна растущая, в Козероге. Неудачный день для нового цвета.
5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Натуральные оттенки и красители принесут вам успех в делах.
6 июля 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Не бойтесь экспериментов: яркий цвет - яркие впечатления.
7-8 июля 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Неблагоприятный для окрашивания период.
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9 июля 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Перенесите поход к парикмахеру на другой день.
10 июля 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Любой вид окрашивания сегодня принесет желаемый результат.
11 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Займитесь оздоровлением волос при помощи натуральных красителей.
12 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Благоприятный день для экспериментов.
13 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Новое окрашивание может привести к неожиданным конфликтам.
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14 июля 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Откажитесь от окрашивания в этот день.
15 июля 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Любой вид окрашивания окажется успешным.
16 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Темные оттенки принесут вам удачу.
17 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Если вы долго не могли решиться на эксперимент с цветом, сегодня - самое удачное время.
18 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. День благоприятен для освежения уже имеющегося цвета и подкрашивания корней.
19 июля 2020 - Луна убывающая, в Раке. Удачный день для окрашивания.
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20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Окрашивание повлечет за собой неприятные последствия.
21 июля 2020 - Луна растущая, во Льве. Окрашивание в темные цвета принесут вам успех.
22 июля 2020 - Луна растущая, во Льве. Самое время вернуться к своему натуральному цвету.
23 июля 2020 - Луна растущая, в Деве. Яркие цвета повысят вам настроение и сделают более привлекательной для окружающих.
24 июля 2020 - Луна растущая, в Деве. Перенесите окраску на другой день.
25 июля 2020 - Луна растущая, в Весах. Результат разочарует вас.
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26 июля 2020 - Луна растущая, в Весах. Удачный день для всех видов окрашивания.
27 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Окрашивание лучше заменить оздоровительными процедурами.
28 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. От резкой смены цвета лучше отказаться.
29 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Натуральные оттенки привлекут интересные деловые приложения.
30 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Откажитесь от окрашивания в пользу оздоровительных процедур.
31 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Нейтральный для окрашивания день.
Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в июле 2020.
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