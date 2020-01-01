Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в разгар лета 2020 года.

Желаете освежить прическу? Ivona представляет лунный календарь окрашиваний на июль 2020 года, который облегчит вам выбор самого удачного дня.

1 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. В этот день следует отказаться от радикальных изменений в цвете.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 pinterest.com

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2 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Нейтральный день для окрашивания волос.

3 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание волос сегодня запрещено.

4 июля 2020 - Луна растущая, в Козероге. Неудачный день для нового цвета.

5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Натуральные оттенки и красители принесут вам успех в делах.

6 июля 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Не бойтесь экспериментов: яркий цвет - яркие впечатления.

7-8 июля 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Неблагоприятный для окрашивания период.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 pinterest.com

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9 июля 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Перенесите поход к парикмахеру на другой день.

10 июля 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Любой вид окрашивания сегодня принесет желаемый результат.

11 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Займитесь оздоровлением волос при помощи натуральных красителей.

12 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Благоприятный день для экспериментов.

13 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Новое окрашивание может привести к неожиданным конфликтам.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 pinterest.com

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14 июля 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Откажитесь от окрашивания в этот день.

15 июля 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Любой вид окрашивания окажется успешным.

16 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Темные оттенки принесут вам удачу.

17 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Если вы долго не могли решиться на эксперимент с цветом, сегодня - самое удачное время.

18 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. День благоприятен для освежения уже имеющегося цвета и подкрашивания корней.

19 июля 2020 - Луна убывающая, в Раке. Удачный день для окрашивания.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 pinterest.com

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20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Окрашивание повлечет за собой неприятные последствия.

21 июля 2020 - Луна растущая, во Льве. Окрашивание в темные цвета принесут вам успех.

22 июля 2020 - Луна растущая, во Льве. Самое время вернуться к своему натуральному цвету.

23 июля 2020 - Луна растущая, в Деве. Яркие цвета повысят вам настроение и сделают более привлекательной для окружающих.

24 июля 2020 - Луна растущая, в Деве. Перенесите окраску на другой день.

25 июля 2020 - Луна растущая, в Весах. Результат разочарует вас.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 pinterest.com

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26 июля 2020 - Луна растущая, в Весах. Удачный день для всех видов окрашивания.

27 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Окрашивание лучше заменить оздоровительными процедурами.

28 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. От резкой смены цвета лучше отказаться.

29 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Натуральные оттенки привлекут интересные деловые приложения.

30 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Откажитесь от окрашивания в пользу оздоровительных процедур.

31 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Нейтральный для окрашивания день.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в июле 2020.

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