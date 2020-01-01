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Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020

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Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в разгар лета 2020 года.
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
pinterest.com

Желаете освежить прическу? Ivona представляет лунный календарь окрашиваний на июль 2020 года, который облегчит вам выбор самого удачного дня.

1 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе.  В этот день следует отказаться от радикальных изменений в цвете.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
pinterest.com

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2 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Нейтральный день для окрашивания волос.

3 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание волос сегодня запрещено.

4 июля 2020 - Луна растущая, в Козероге. Неудачный день для нового цвета.

5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Натуральные оттенки и красители принесут вам успех в делах.

6 июля 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Не бойтесь экспериментов: яркий цвет - яркие впечатления.

7-8 июля 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Неблагоприятный для окрашивания период.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
pinterest.com

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9 июля 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Перенесите поход к парикмахеру на другой день.

10 июля 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Любой вид окрашивания сегодня принесет желаемый результат.

11 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Займитесь оздоровлением волос при помощи натуральных красителей.

12 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Благоприятный день для экспериментов.

13 июля 2020 - Луна убывающая, в Овне. Новое окрашивание может привести к неожиданным конфликтам.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
pinterest.com

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14 июля 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Откажитесь от окрашивания в этот день.

15 июля 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Любой вид окрашивания окажется успешным.

16 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Темные оттенки принесут вам удачу.

17 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Если вы долго не могли решиться на эксперимент с цветом, сегодня - самое удачное время.

18 июля 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. День благоприятен для освежения уже имеющегося цвета и подкрашивания корней.

19 июля 2020 - Луна убывающая, в Раке. Удачный день для окрашивания.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
pinterest.com

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20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Окрашивание повлечет за собой неприятные последствия.

21 июля 2020 - Луна растущая, во Льве. Окрашивание в темные цвета принесут вам успех.

22 июля 2020 - Луна растущая, во Льве. Самое время вернуться к своему натуральному цвету.

23 июля 2020 - Луна растущая, в Деве. Яркие цвета повысят вам настроение и сделают более привлекательной для окружающих.

24 июля 2020 - Луна растущая, в Деве. Перенесите окраску на другой день.

25 июля 2020 - Луна растущая, в Весах. Результат разочарует вас.

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020
pinterest.com

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26 июля 2020 - Луна растущая, в Весах. Удачный день для всех видов окрашивания.

27 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Окрашивание лучше заменить оздоровительными процедурами.

28 июля 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. От резкой смены цвета лучше отказаться.

29 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Натуральные оттенки привлекут интересные деловые приложения.

30 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Откажитесь от окрашивания в пользу оздоровительных процедур.

31 июля 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Нейтральный для окрашивания день.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в июле 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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