У кого именины 14 июня?

Не забудьте поздравить знакомых.

С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни.

Именины 14 июня отмечают:

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»

Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Харитон от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - «красота», «благодать», «радость», «милость»

Вера от древнегреческого имени Пистис - «вера»

Ранее мы писали, что нельзя делать 14 июня.