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У кого именины 14 июня?

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Не забудьте поздравить знакомых.
У кого именины 14 июня?
У кого именины 14 июня?
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С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. 

Именины 14 июня отмечают:

  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
  • Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»
  • Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Харитон от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - «красота», «благодать», «радость», «милость»
  • Вера от древнегреческого имени Пистис - «вера»

Ранее мы писали, что нельзя делать 14 июня.

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня
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