У кого именины 14 июня?
Не забудьте поздравить знакомых.
С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни.
Именины 14 июня отмечают:
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
- Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»
- Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Харитон от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - «красота», «благодать», «радость», «милость»
- Вера от древнегреческого имени Пистис - «вера»
Ранее мы писали, что нельзя делать 14 июня.
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