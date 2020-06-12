Чем святому Еремею так обязаны лошади?

Запреты дня 13 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Еремея Бобовника pinterest.com

В субботу, 13 июня 2020 года, принято чтить память святого Ерма (Еремея) - одного из семидесяти апостолов.

В народе святого Еремея называли Бобовником или Распрягальником.

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Что нельзя делать на Еремея Бобовника 13 июня 2020?

День святого Еремея, вероятно, один из самых благостных и безопасных дней в году. Особых запретов на работу, поведение и пр. ни в народном календаре, ни в церковных святцах нет. Впрочем, кое-какие рекомендации все же имеются:

нельзя ссориться, в особенности с соседями

запрещено также запрягать в этот день лошадей, обижать их и нагружать работой - раньше 13 июня считалось последним днем посевов и лошадей отправляли на заслуженный отдых, угощали лакомствами и всячески беспокоились об их здоровье.

Приметы на Еремея Бобовника 13 июня 2020

Святого Еремея прозвали Распрягальником из-за того, что в этот день заканчивались активные посевы, люди распрягали лошадей и давали им отдохнуть. Бобовником – от того, что 13 июня сели бобовые. Заниматься этим должны были непременно женщины, попутно моля Еремея об обильном урожае.

На полях также оставляли лакомства для духов - чтобы те не голодали и оберегали урожай. Обычно это были яблоки-падалки и необмолотое зерно.

Услышать, как кукует кукушка на Еремея Бобовника - хороший знак, сулящий мягкое лето и много хлеба.

Сны с 12 на 13 июня не являются вещими. Однако если вам днем на Еремея приснился сон, который вы уже видели прежде, ждите его исполнения через 7 недель.

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Другие праздники 13 июня 2020

День швейной машинки

Международный день распространения информации об альбинизме

День Святого Антония, покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся.

Именины 13 июня 2020

Согласно православным церковным святцам именины в этот день отмечают Борис (маленький, барс, болгарин, помазанник божий), Николай (побеждающий народ), Филипп (любящий лошадей), Поликарп (многоплодный), Роман (римлянин), Христина (посвященная Христу). У католиков 13 июня 2020 День ангела у Антона (вступающий в бой) и Люциана (светлый, сын Луки).

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