У кого именины 13 июня?

Кого нужно не забыть поздравить?

Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела.



14 июня отмечают именины:

Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»

Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»

Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»

Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»

Ранее мы публиковали лунный календарь зачатий.