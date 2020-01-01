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У кого именины 13 июня?

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Кого нужно не забыть поздравить?
У кого именины 13 июня?
У кого именины 13 июня?
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Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела.

14 июня отмечают именины:

  • Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
  • Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
  • Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
  • Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»

Ранее мы публиковали лунный календарь зачатий. 

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Теги: именины
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