У кого именины 13 июня?
Кого нужно не забыть поздравить?
Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела.
14 июня отмечают именины:
- Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
- Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
- Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
- Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
- Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»
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