Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кто отмечает именины 12 июня?

Комментариев: 0
Именины — день памяти святого, имя которого было дано при крещении.
У кого именины 12 июня?
У кого именины 12 июня?
pinterest.com

Читай также: Церковные праздники в июне

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни. 

12 июня именинников не так много. Поздравления принимают:

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку».

12 июня в святце нет женских имен. 

Ранее мы публиковали запреты на 12 июня.

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь