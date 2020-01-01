Кто отмечает именины 12 июня?
Именины — день памяти святого, имя которого было дано при крещении.
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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
12 июня именинников не так много. Поздравления принимают:
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку».
12 июня в святце нет женских имен.
Ранее мы публиковали запреты на 12 июня.
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