Кто отмечает именины 12 июня?

Именины — день памяти святого, имя которого было дано при крещении.

У кого именины 12 июня? pinterest.com

Читай также: Церковные праздники в июне Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни. 12 июня именинников не так много. Поздравления принимают: Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку». 12 июня в святце нет женских имен. Ранее мы публиковали запреты на 12 июня.

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