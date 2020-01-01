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Запреты дня 11 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Феодосью Колосятницу

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Какие обыденные вещи могут оказаться в этот день под запретом?
Запреты дня 11 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Феодосью Колосятницу
Запреты дня 11 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Феодосью Колосятницу
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В четверг, 11 июня 2020 года, православные христиане чтут память святой Феодосии Константинопольской, первой мученицы эпохи иконоборчества.

В народе святую называют Колосятницей, Гречишницей или Колосавой.

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Что нельзя делать на Феодосью Колосятницу 11 июня 2020?

  • отправляться в дальние путешествия или командировки в этот день не стоит - поездка окажется крайне неудачной с плохими последствиями для здоровья
  • нельзя браться за новое дело - вместо ожидаемого успеха вас будут ожидать лишь беды и разочарования
  • детям на Феодосью запрещено бегать и прыгать по земле, бить ее палками, втыкать острые предметы и пр.
  • запрещено ссориться - сегодняшняя распря может стать роковой
  • нельзя охотиться
  • при выходе из помещения нельзя смотреть прямо на солнце, особенно в полдень
  • нельзя свататься, обручаться и играть свадьбу в этот день.

Приметы на Феодосью Колосятницу 11 июня 2020

Колосятницей святую Феодосью прозвали от того, что в народе приметили - в этот день начинается колоситься рожь. Из-за этого к Деве обращались за защитой для грядущего урожая. Люди верили - если задобрить Феодосию, их посевам ничего не страшно. Молодые девушки пели в этот день в поле благодарственные песни, если замечали появление молодых колосков.

Также считается, что сны в ночь на 11 июня - вещие, и сбываются очень быстро.

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Именины 11 июня 2020

В числе именинников в этот день Александра (защитница), Андрей (мужественный), Иван (благодать Божья), Лука (светлый), Мария (горечь, госпожа, любимая), Федот (богоданный), Константин (стойкий), Феодосия (Богом данная) и Фаина (сияющая) - по православному церковному календарю, Варнава (сын утешения) и Феликс (плодородный, счастливый, богатый) - по католическому.

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