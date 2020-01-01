Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 11 июня?

Комментариев: 0
11 июня именинников много.
У кого именины 11 июня?
У кого именины 11 июня?
depositphotos.com

Читай также: День Конституции Украины 2020: Сколько будет выходных?

Именины – это давняя христианская традиция, отдельный день памяти святого, имя которого дается человеку при крещении.

Мужчины

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
  • Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) +  «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
  • Лука от латинского lux - «свет»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

  • Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
  • Фаина от древнегреческого имени Фаэйне (Фаини) - «сияющая», «блестящая»

Ранее мы писали, какие церковные праздники в июне. 

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь