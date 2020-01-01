11 июня именинников много.

У кого именины 11 июня? depositphotos.com

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Именины – это давняя христианская традиция, отдельный день памяти святого, имя которого дается человеку при крещении.

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»

Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) + «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Лука от латинского lux - «свет»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Фаина от древнегреческого имени Фаэйне (Фаини) - «сияющая», «блестящая»

Ранее мы писали, какие церковные праздники в июне.