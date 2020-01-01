Гороскоп на 10 июня 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Астрологи рекомендуют отсидеться дома, общение может привести к серьезному конфликту.
- Телец
Не советуем прислушиваться к чужому мнению сегодня, вы справитесь самостоятельно.
- Близнецы
Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые вас не касаются. Инициатива по защите одной из сторон завершится провалом.
- Рак
Весь день вы будете заняты поиском ответа на важный вопрос, а придет он вам в голову в самый неожиданный момент.
- Лев
Люди, с которыми вы познакомитесь сегодня, скорее всего, принесут в будущем только неприятности.
- Дева
Чтобы выбраться из неприятной ситуации, проведите работу над ошибками, качественную и основательную.
- Весы
Сегодня сократите к минимуму общение с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции.
- Скорпион
Обещание, которое вы дадите сегодня, будет выполнить очень сложно, предупреждают астрологи.
- Стрелец
Постарайтесь спокойно реагировать на замечания близких, их плохое настроение не связано с вами.
- Козерог
Решения, если они касаются личной жизни, примите через несколько дней.
- Водолей
Постарайтесь сократить проявления негативных эмоций сегодня, останьтесь дома, если это возможно.
- Рыбы
Сегодня финансовые операции желательно проводить с максимальными мерами безопасности.
Ранее мы писали, что нельзя делать 10 июня.
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