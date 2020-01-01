Кто принимает поздравления?

У кого именины 10 июня? depositphotos.com

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У каждого православного христианина есть «свой Ангел» — это Ангел-Хранитель, который оберегает вас с момента Крещения,

Мужчины

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Захар форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»

Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»

Ираклий от древнегречееского имени Хераклейос - «Гераклов, принадлежащий Гераклу»

Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»

Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Женщины

Алена от древнегреческого имени Хелене - «факел, светоч»

Елена от древнегреческого имени Хелене - «светлая»

Илона венгерский вариант греческого имени Елена - «светлая»

Ранее мы писали, что нельзя делать 10 июня.