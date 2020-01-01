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У кого именины 10 июня?

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Кто принимает поздравления?
У кого именины 10 июня?
У кого именины 10 июня?
depositphotos.com

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У каждого православного христианина есть «свой Ангел» — это Ангел-Хранитель, который оберегает вас с момента Крещения,

Мужчины

  • Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
  • Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
  • Захар форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
  • Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
  • Ираклий от древнегречееского имени Хераклейос - «Гераклов, принадлежащий Гераклу»
  • Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
  • Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Женщины

  • Алена от древнегреческого имени Хелене - «факел, светоч»
  • Елена от древнегреческого имени Хелене - «светлая»
  • Илона венгерский вариант греческого имени Елена - «светлая»

Ранее мы писали, что нельзя делать 10 июня. 

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Теги: именины
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