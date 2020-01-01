У кого именины 10 июня?
Кто принимает поздравления?
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У каждого православного христианина есть «свой Ангел» — это Ангел-Хранитель, который оберегает вас с момента Крещения,
Мужчины
- Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
- Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
- Захар форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
- Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
- Ираклий от древнегречееского имени Хераклейос - «Гераклов, принадлежащий Гераклу»
- Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
- Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
- Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Женщины
- Алена от древнегреческого имени Хелене - «факел, светоч»
- Елена от древнегреческого имени Хелене - «светлая»
- Илона венгерский вариант греческого имени Елена - «светлая»
Ранее мы писали, что нельзя делать 10 июня.
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