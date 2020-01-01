10 июня - важная дата в народном календаре.

Запреты дня 10 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Никиту Гусятника pinterest.com

В среду, 10 июня 2020 года, по православному календарю отмечают День памяти Никиты Халкидонского, епископа и исповедника. В народе святой получил прозвище Гусятник, так как к нему обращались за помощью в сохранении поголовья домашней птицы.

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По народному календарю этот день именуется днем Полудницы (Полуденницы) - духа полей, предстающего в образе молодой девы.

Что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2020?

мужчинам в этот день нельзя выходить в поле - работать, и уж тем более засыпать, иначе Полудница может украсть их мужскую силу

не стоит идти на ниву с малыми детьми, чтобы дева полей не увела их с собой или не одарила бессонницей

спать на поле также запрещено, иначе Полудница может защекотать до смерти

нельзя ругать маленьких детей - без родительской защиты они могут стать легкой добычей нечистой силы

не стоит в этот день звать гостей - они могут унести с собой домашнее счастье и уют

плохая примета - оставлять двери и окна открытыми в полдень.

Приметы на Никиту Гусятника 10 июня 2020

В этот день обычно заказывают молебен святому Никите, дабы тот защитил молодое потомство и птенцов домашней птицы от хворей и хищников.

Беременные ходили в этот день в поля, чтобы и мать, и дитя обрели крепость и силу молодого колоса.

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Если погода на Никиту Гусятника была мягкой, в меру теплой и тихой, это сулило к осени хороший урожай.

Другие праздники 10 июня 2020

Всемирный день мороженого.

Именины 10 июня 2020

Именинниками в этот день считаются Евтихий (счастливый), Еликонида (круглая), Елладий (из Эллады), Игнат (Игнатий) (огонь, огненный), Никита (победитель), Денис (посвященный Дионису), Дмитрий (принадлежащий Деметре), Елена (солнечный луч), Захар (помнящий Господа), Макар (блаженный), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (камень) и Софрон (мудрый) - по православному церковному календарю; Маргарита (жемчужина), Богумил (милый Богу) - по католическому.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники нам предстоит отметить в июне 2020.

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