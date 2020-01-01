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У кого именины 9 июня? pinterest.com

Кто же отмечает День ангела 9 июня 2020 года? Об этом, а также о толковании имен расскажет Ivona.

Именины 9 июня 2020 года отмечают:

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мужское имя древнееврейского происхождения, “благодать Божья“.

Иона

древнееврейское имя, означает “голубь“. Получило известность благодаря деяниям ветхозаветного пророка Ионы.

Киприан

с латыни - киприот, уроженец Кипра.

Нил

мужское имя, имеет несколько версий происхождения:

1) от имени древнегреческого бога реки Нил - Νείλος;

2) с древнеиндийского Nīla - темный, черный, мутный (речь идет о цвете);

3) галльская версия гласит, что имя “Нил“ дословно переводится как “облако“ или “чемпион“.

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от древнегреческого - Божий дар.

Анастасия

женское имя, произошедшее от мужского родового имени Анастасий. Трактуется как “возрождение“ или “возвращенная к жизни“.

Давид

древнееврейское имя, означает “возлюбленный“, “любимый“.

Леонид

мужское имя, получившее широкое распространение благодаря громкой славе спартанского царя Леонида I. Дословно переводится “подобный льву“ или “потомок льва“.

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мужское имя древнегреческого происхождения. Трактуется как “львиный“ (дословный перевод Λεοντιος) или “лев“ (сокращенно).

Петр

мужское имя, с древнегреческого дословно переводится как “скала“ или “камень“.

Федора (Феодора, Теодора)

женское имя, от древнегреческого Θεοδώρα - Божий дар.

Ферапонт

имя древнегреческого происхождения, означает “последователь“, “ученик“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 9 июня 2020.

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