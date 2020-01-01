У кого именины 9 июня?
Кто же отмечает День ангела 9 июня 2020 года? Об этом, а также о толковании имен расскажет Ivona.
Именины 9 июня 2020 года отмечают:
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мужское имя древнееврейского происхождения, “благодать Божья“.
- Иона
древнееврейское имя, означает “голубь“. Получило известность благодаря деяниям ветхозаветного пророка Ионы.
- Киприан
с латыни - киприот, уроженец Кипра.
- Нил
мужское имя, имеет несколько версий происхождения:
1) от имени древнегреческого бога реки Нил - Νείλος;
2) с древнеиндийского Nīla - темный, черный, мутный (речь идет о цвете);
3) галльская версия гласит, что имя “Нил“ дословно переводится как “облако“ или “чемпион“.
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от древнегреческого - Божий дар.
- Анастасия
женское имя, произошедшее от мужского родового имени Анастасий. Трактуется как “возрождение“ или “возвращенная к жизни“.
- Давид
древнееврейское имя, означает “возлюбленный“, “любимый“.
- Леонид
мужское имя, получившее широкое распространение благодаря громкой славе спартанского царя Леонида I. Дословно переводится “подобный льву“ или “потомок льва“.
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мужское имя древнегреческого происхождения. Трактуется как “львиный“ (дословный перевод Λεοντιος) или “лев“ (сокращенно).
- Петр
мужское имя, с древнегреческого дословно переводится как “скала“ или “камень“.
- Федора (Феодора, Теодора)
женское имя, от древнегреческого Θεοδώρα - Божий дар.
- Ферапонт
имя древнегреческого происхождения, означает “последователь“, “ученик“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 9 июня 2020.
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