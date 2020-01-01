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У кого именины 9 июня?

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Поздравляйте главных именинников вторника!
У кого именины 9 июня?
У кого именины 9 июня?
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Кто же отмечает День ангела 9 июня 2020 года? Об этом, а также о толковании имен расскажет Ivona.

Именины 9 июня 2020 года отмечают:

мужское имя древнееврейского происхождения, “благодать Божья“.

  • Иона

древнееврейское имя, означает “голубь“. Получило известность благодаря деяниям ветхозаветного пророка Ионы.

  • Киприан

с латыни - киприот, уроженец Кипра.

  • Нил

мужское имя, имеет несколько версий происхождения:

1) от имени древнегреческого бога реки Нил - Νείλος;

2) с древнеиндийского Nīla - темный, черный, мутный (речь идет о цвете);

3) галльская версия гласит, что имя “Нил“ дословно переводится как “облако“ или “чемпион“.

от древнегреческого - Божий дар.

  • Анастасия

женское имя, произошедшее от мужского родового имени Анастасий. Трактуется как “возрождение“ или “возвращенная к жизни“.

  • Давид

древнееврейское имя, означает “возлюбленный“, “любимый“.

  • Леонид

мужское имя, получившее широкое распространение благодаря громкой славе спартанского царя Леонида I. Дословно переводится “подобный льву“ или “потомок льва“.

мужское имя древнегреческого происхождения. Трактуется как “львиный“ (дословный перевод Λεοντιος) или “лев“ (сокращенно).

  • Петр

мужское имя, с древнегреческого дословно переводится как “скала“ или “камень“.

  • Федора (Феодора, Теодора)

женское имя, от древнегреческого Θεοδώρα - Божий дар.

  • Ферапонт

имя древнегреческого происхождения, означает “последователь“, “ученик“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 9 июня 2020.

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Теги: именины, день ангела, имена для девочек, имена для мальчиков, имена для девочки, имена для мальчика, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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