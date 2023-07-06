Кто отмечает День ангела в Понедельник Святого Духа?

У кого именины 8 июня? depositphotos.com

Ivona расскажет, кого поздравлять с именинами на Духов день 8 июня 2020 года.

Именины 8 июня 2020 года отмечают:

Читай также: День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках Аверкий

мужское имя латинского происхождения, означает “обращающий в бегство“, “непобедимый“ или “сдерживающий“.

Александр

от древнегреческого Ἀλέξανδρος - защитник, мужчина.

Алфей

древнегреческое имя бога, покровителя одноименной реки в Греции Алфиос - крупнейшей на Пелопоннесе. В дословном переводе - “изобретатель“.

Георгий (Егор, Юрий)

древнегреческое мужское имя, восходящее к эпитету бога Зевса в ипостаси покровителя и хранителя земледелия и земледельцев. Означает “земледелец“.

Читай также: День Святого Духа 2020: заговоры и обряды Елена

от Ἥλιος или Ἑλένη - солнечный свет (солнечный луч).

Иван

популярное во всем мире ( в той или иной форме) мужское имя еврейского происхождения, означает “благодать Божья“. Из-за своего высокого распространения, именины у Ивана отмечаются в каждом из 12-ти месяцев в году по нескольку раз.

Карп

от древнегреческого Καρπός. Возможное толкование - “плод“ или “дитя“. Относится к библейским именам, Карпом звали ученика апостола Павла.

Макар

имя восходит к одному из эпитетов древнегреческого бога Зевса, означает “счастливый“ или “блаженный“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Духов день 8 июня 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.