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У кого именины 8 июня?

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Кто отмечает День ангела в Понедельник Святого Духа?
У кого именины 8 июня?
У кого именины 8 июня?
depositphotos.com

Ivona расскажет, кого поздравлять с именинами на Духов день 8 июня 2020 года.

Именины 8 июня 2020 года отмечают:

мужское имя латинского происхождения, означает “обращающий в бегство“, “непобедимый“ или “сдерживающий“.

  • Александр

от древнегреческого Ἀλέξανδρος - защитник, мужчина.

  • Алфей

древнегреческое имя бога, покровителя одноименной реки в Греции Алфиос - крупнейшей на Пелопоннесе. В дословном переводе - “изобретатель“.

  • Георгий (Егор, Юрий)

древнегреческое мужское имя, восходящее к эпитету бога Зевса в ипостаси покровителя и хранителя земледелия и земледельцев. Означает “земледелец“.

от Ἥλιος или Ἑλένη - солнечный свет (солнечный луч).

  • Иван

популярное во всем мире ( в той или иной форме) мужское имя еврейского происхождения, означает “благодать Божья“. Из-за своего высокого распространения, именины у Ивана отмечаются в каждом из 12-ти месяцев в году по нескольку раз.

  • Карп

от древнегреческого Καρπός. Возможное толкование - “плод“ или “дитя“. Относится к библейским именам, Карпом звали ученика апостола Павла.

  • Макар

имя восходит к одному из эпитетов древнегреческого бога Зевса, означает “счастливый“ или “блаженный“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Духов день 8 июня 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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