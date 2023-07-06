У кого именины 8 июня?
Ivona расскажет, кого поздравлять с именинами на Духов день 8 июня 2020 года.
Именины 8 июня 2020 года отмечают:
Читай также: День Святого Духа: поздравления в стихах и открыткахАверкий
мужское имя латинского происхождения, означает “обращающий в бегство“, “непобедимый“ или “сдерживающий“.
- Александр
от древнегреческого Ἀλέξανδρος - защитник, мужчина.
- Алфей
древнегреческое имя бога, покровителя одноименной реки в Греции Алфиос - крупнейшей на Пелопоннесе. В дословном переводе - “изобретатель“.
- Георгий (Егор, Юрий)
древнегреческое мужское имя, восходящее к эпитету бога Зевса в ипостаси покровителя и хранителя земледелия и земледельцев. Означает “земледелец“.
Читай также: День Святого Духа 2020: заговоры и обрядыЕлена
от Ἥλιος или Ἑλένη - солнечный свет (солнечный луч).
- Иван
популярное во всем мире ( в той или иной форме) мужское имя еврейского происхождения, означает “благодать Божья“. Из-за своего высокого распространения, именины у Ивана отмечаются в каждом из 12-ти месяцев в году по нескольку раз.
- Карп
от древнегреческого Καρπός. Возможное толкование - “плод“ или “дитя“. Относится к библейским именам, Карпом звали ученика апостола Павла.
- Макар
имя восходит к одному из эпитетов древнегреческого бога Зевса, означает “счастливый“ или “блаженный“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Духов день 8 июня 2020.
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