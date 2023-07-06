Запреты и приметы в Понедельник Святого Духа.

Запреты дня 8 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Духов день pinterest.com

Традиционно в понедельник, на следующий день после Троицы и на 51-й день после Пасхи, православные христиане отмечают Духов день (День Святого Духа, Понедельник Святого Духа). В 2020 году этот праздник выпадает на 8 июня 2020 года.

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Что нельзя делать на Духов день 8 июня 2020?

запрещено ходить на кладбище в День Святого Духа - если хотите помянуть усопших, стоит это сделать в церкви

не стоит отказывать в помощи и гостеприимстве - это дурная примета, которая может принести вам упадок в финансовом плане на целый год

заниматься домашними делами (за исключением приготовления пищи), а также работать на земле в Духов день также нежелательно

нельзя подметать, иначе вместе с сором можно всю удачу из дома вымести

запрещено в Понедельник Святого Духа и бегать, иначе можно убежать от своей судьбы.

Приметы на Духов день 8 июня 2020

В Духов день наблюдали за погодой, обычно после этого праздника приходила настоящая летняя жара. Поэтому в этот день, как правило, было тепло и сухо. Если же в этот день шел дождь, о можно было ожидать мягкой осени без дождей.

В народе верили, что прогулки босиком по росе в Духов день приносят здоровье и удачу.

Постарайтесь избегать встречи со своим отражением в воде - это плохая примета, которая может привести к скорой потере любовных отношений.

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Другие праздники 8 июня 2020

Всемирный день океанов

Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга

День Карпа Карполова.

Именины 8 июня 2020

На День Святого Духа в 2020 году именины отмечают Аверкий, Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар - по православному церковному календарю, Максим и Медард - по католическому.

Ранее мы рассказывали, как поздравить своих близких с Днем Святого Духа.

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