Запреты дня 8 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Духов день
Традиционно в понедельник, на следующий день после Троицы и на 51-й день после Пасхи, православные христиане отмечают Духов день (День Святого Духа, Понедельник Святого Духа). В 2020 году этот праздник выпадает на 8 июня 2020 года.
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Что нельзя делать на Духов день 8 июня 2020?
- запрещено ходить на кладбище в День Святого Духа - если хотите помянуть усопших, стоит это сделать в церкви
- не стоит отказывать в помощи и гостеприимстве - это дурная примета, которая может принести вам упадок в финансовом плане на целый год
- заниматься домашними делами (за исключением приготовления пищи), а также работать на земле в Духов день также нежелательно
- нельзя подметать, иначе вместе с сором можно всю удачу из дома вымести
- запрещено в Понедельник Святого Духа и бегать, иначе можно убежать от своей судьбы.
Приметы на Духов день 8 июня 2020
В Духов день наблюдали за погодой, обычно после этого праздника приходила настоящая летняя жара. Поэтому в этот день, как правило, было тепло и сухо. Если же в этот день шел дождь, о можно было ожидать мягкой осени без дождей.
В народе верили, что прогулки босиком по росе в Духов день приносят здоровье и удачу.
Постарайтесь избегать встречи со своим отражением в воде - это плохая примета, которая может привести к скорой потере любовных отношений.
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Другие праздники 8 июня 2020
- Всемирный день океанов
- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга
- День Карпа Карполова.
Именины 8 июня 2020
На День Святого Духа в 2020 году именины отмечают Аверкий, Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар - по православному церковному календарю, Максим и Медард - по католическому.
Ранее мы рассказывали, как поздравить своих близких с Днем Святого Духа.
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