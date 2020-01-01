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Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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О чем сегодня стоит серьезно подумать Близнецам и чего избегать Водолеям .

Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака
depositphotos.com

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Гороскоп на 6 июня 2020:

  • Овен

Овнам сегодня лучше сосредоточиться на серьезных делах, которые давно собирались доделать и постоянно откладывали. День удачен для ремонта, перестановки или генеральной уборки.

  • Телец

Тельцам сегодня не стоит связываться с сомнительными аферами и людьми. Высок риск обманов, финансовых потерь и нехороших последствий.

  • Близнецы

Близнецам сегодня стоит серьезно задуматься о пути, по которому вы идете. Хорошее время для планирования новых проектов, которые будут вам действительно по душе и кроме выгоды принесут еще и моральное удовлетворение.

  • Рак

Ракам сегодня нужно творить, без оглядки на все остальное - творите все - от картин до просто шикарной обстановки и атмосферы вокруг себя.

  • Лев

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Львам сегодня нужно быть особенно внимательными к деталям и людям вокруг - не говорите лишнего и не замышляйте “афер“ - сегодня все может вскрыться.

  • Дева

Девы сегодня подвержены влиянию извне и несколько уязвимы к критике - даже конструктивной. Лучше начать день с медитации или просто перечислить самому себе свои достоинства - можно это делать, стоя перед зеркалом.

  • Весы 

У Весов могут быть резкие перепады настроения и сомнения в при принятии решений. Старайтесь больше находиться на воздухе, подолгу гуляйте и общайтесь только с приятными вам людьми.

  • Скорпион

Скорпионам сегодня могут мешать их “внутренние демоны“. Чтобы не нагнетать обстановку вокруг себя и не накалять отношения с окружающими - старайтесь “разгружаться“: займитесь любимым делом, почитайте книгу или просто сходите на длительную прогулку. 

  • Стрелец

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Стрельцам сегодня нужно хорошенько отдохнуть, проводя время за теми занятиями, которые вас по-настоящему увлекают. Вечер лучше посвятить семье. 

  • Козерог

У Козерогов сегодня будет много дел и событий, которые могут позитивно отразиться на вашей карьере и личной жизни. Не пренебрегайте общением с друзьями.

  • Водолей

Водолеям сегодня лучше избегать стрессовых ситуаций и бурного выяснения отношений. Мысли о работе оставьте до понедельника. 

  • Рыбы

Рыбы могут почувствовать одиночество и разочароваться в некоторых знакомых. Старайтесь сегодня не хандрить. и принимайте предложения от друзей, которые зовут развеяться. 

Ранее мы писали, чего категорически нельзя делать в Полнолуние. 

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Теги: Зодиак, астрология, гороскоп
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Источник: IVONA)bigmir.net

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