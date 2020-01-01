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У кого именины 5 июня?

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+ значения имен и интересные факт об их происхождении.
У кого именины 5 июня?
У кого именины 5 июня?
depositphotos.com

Кто празднует День Ангела 5 июня 2020 года расскажет Ivona.

Именины 5 июня 2020 года отмечают:

латинское имя, происходящее от римского родового имени, означает “адриатический“ или “родом из Адриатики“.

  • Александр

древнегреческое имя, означающее “мужчина“, “защитник“.

  • Андрей

с древнегреческого - “мужественный“, “храбрый“, “смелый“.

  • Василий

имя древнегреческого происхождения, ранее употреблялось, как эпитет, характеризующий богов Зевса и Посейдона. Трактуется как “царственный“ или “правитель“.

двухосновное древнегреческое имя, которое означает “благородный“ или “тот, кто имеет высокое происхождение“.

  • Даниил

древнееврейское имя, дословно означающее “Бог - мой судья“.

  • Дмитрий

мужское имя древнегреческого происхождения, связанное с богиней плодородия Деметрой. Означает “посвященный Деметре“.

  • Иван

древнееврейское имя, чье значение трактуется как “благодать Божья“.

имя, производное от латинского слова ignis - огонь.

  • Михаил

имя древнееврейского происхождения, дословно означает “тот, кто как Бог“, в современных трактовках - “богоподобный“. В христианских традициях Михаил - имя архангела, главного командующего ангельскими войсками.

  • Никита

греческое имя, означающее “победитель“.

  • Петр

от древнегреческого Πέτρος - камень.

латинское мужское имя, означающее “римлянин, римский“. Считается, что “Роман“ - производное имя от имени одного из братьев, основавшего Рим - Ромула.

  • Федор

от древнегреческого Θεόδωρος - Божий дар.

  • Афанасий

древнегреческое имя, происходящее от слова thanatos - смерть, и отрицательной приставки а. Дословно означает “бессмертный“.

  • Евфросиния

женское имя древнегреческого происхождения, означает “благомыслящая“.

  • Леонтий

от древнегреческого Λεοντιος - львиный, лев. 

женское имя древнееврейского происхождения. В христианский традициях трактуется, как “госпожа“, однако с точки зрения этимологии имя Мария до сих пор вызывает жаркие споры. Корень mar на иврите означает “горечь“ (В Книге Руфи Ноеминь стала звать себя Марой за горести, которые ей были посланы Богом). Также исследователи выдвигают предположение, что имя Мария - производное от Марьям, которое в свою очередь означает “любимая, желанная“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 5 июня 2020 года.

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Теги: именины, день ангела, имена девочек, имена мальчиков, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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