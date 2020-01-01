Запреты дня 4 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Василиска
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В четверг, 4 июня 2020, православные вспоминают святого мученика Василиска Команского, которому принято молиться о здравии. Святой жил во II-III ст. и творил чудеса, исцеляя людей от недугов. Предлагаем узнать о традициях дня и что, по народным преданиям, категорически запрещено делать 4 июня на Василиска.
Самой главной и основной традицией, связанной непосредственно с церковным праздником, является молитва к святому о здравии. Василиску молятся об исцелении любых болезней - физических и психических.
Кроме того, в народной традиции день христианского святого Василиска смешался с языческими обрядами, которые чествовали приход лета и восхваляли бога солнца Ярило - потому запреты и рекомендации дня стали больше напоминать магические ритуалы для привлечения удачи.
Кроме того, в народе день памяти мученика намекал на мифическое существо, которое также носило имя “Василиск“ и внешне напоминало змею с головой петуха и туловищем жабы.
В народе верили, что василиск способен истреблять все живое одним только взглядом. К слову, чудовище упоминалось в ряде древних источников, включая Библию (помните, серию Гарри Поттера, где Василиском называли огромную змею?)
Так вот, предки дополнили легенду “колоритными“ подробностями - на наших землях верили, что именно в день Василиска (по новому стилю - 4 июня) - такое чудовище может вылупиться из яйца, которое снес 15 января 7-летний петух. Потому все яйца, собранные в этот день в курятнике, сразу варили вкрутую.
- Что нужно делать 4 июня 2020
Древние верили, что привлечь удачу 4 июня можно, следуя таким правилам:
- В день Василиска стоит радоваться каждому приятному событию, улыбаться и позволять себе чувствовать себя счастливым
- Девушкам можно гадать на венках из березы и вербы: венки пускали на воду - если они далеко заплывали, то это сулило удачу, а если тонули сразу - к неприятностям.
- Стоило подготовиться к сезону жары - подготовка больше касалась планов и задумок, поскольку работать тяжело физически не разрешалось. В наше время подготовка к летнему сезону может запросто трансформироваться в “разобрать одежду“ и отправиться на шопинг.
Также 4 июня рекомендуется проводить время с родными, можно рассказывать истории.
- Чего нельзя делать 4 июня 2020
Также предки придерживались ряда запретов, чтобы не накликать в дом беду:
- В день Василиска запрещалось работать в поле и огороде - древние верили, что от таких трудов не будет урожая - уродит лишь василек да полынь
- 4 июня не рекомендуется делать тяжелую работу, но, разумеется, в приделах разумного - те дела, которые не терпят отлагательств, решить придется
- Нельзя было купаться в водоемах - по преданию, в этот день русалки и другие представители нечистой силы, которые как раз водят хороводы, могли в воду затянуть
- Нельзя переедать
День Василиска также богат приметами.
- Приметы 4 июня 2020
Наблюдая за природой, древние делали такие выводы:
- много оводов летает - огурцы уродят
- росы много - год будет на урожай щедрым
- ночью запел соловей - к теплу
- сильный туман на Василиска - много грибов в лесу будет.
Также 4 июня есть повод поздравить знакомых:
- Именинники 4 июня 2020:
День ангела празднуют:
- Владимир
- Даниил
- Захар
- Иван
- Макар
- Михаил
- Павел
- Софья
- Фаддей
- Федор
- Яков
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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