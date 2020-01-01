Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 4 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Василиска

Комментариев: 0
Приметы и суеверия, которые подметили наши предки - чего лучше не делать, чтобы не спугнуть удачу .

Запреты дня 4 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Василиска
Запреты дня 4 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Василиска
depositphotos.com

Читай также: Все летние развлечения в одном месте: где отдохнуть на ВДНГ

В четверг, 4 июня 2020, православные вспоминают святого мученика Василиска Команского, которому принято молиться о здравии. Святой жил во II-III ст. и творил чудеса, исцеляя людей от недугов. Предлагаем узнать о традициях дня и что, по народным преданиям, категорически запрещено делать 4 июня на Василиска.

Самой главной и основной традицией, связанной непосредственно с церковным праздником, является молитва к святому о здравии. Василиску молятся об исцелении любых болезней - физических и психических.

Кроме того, в народной традиции день христианского святого Василиска смешался с языческими обрядами, которые чествовали приход лета и восхваляли бога солнца Ярило - потому запреты и рекомендации дня стали больше напоминать магические ритуалы для привлечения удачи.

Кроме того, в народе день памяти мученика намекал на мифическое существо, которое также носило имя “Василиск“ и внешне напоминало змею с головой петуха и туловищем жабы.

В народе верили, что василиск способен истреблять все живое одним только взглядом. К слову, чудовище упоминалось в ряде древних источников, включая Библию (помните, серию Гарри Поттера, где Василиском называли огромную змею?)

Так вот, предки дополнили легенду “колоритными“ подробностями - на наших землях верили, что именно в день Василиска (по новому стилю - 4 июня) - такое чудовище может вылупиться из яйца, которое снес 15 января 7-летний петух. Потому все яйца, собранные в этот день в курятнике, сразу варили вкрутую. 

  • Что нужно делать 4 июня 2020

Древние верили, что привлечь удачу 4 июня можно, следуя таким правилам:

  • В день Василиска стоит радоваться каждому приятному событию, улыбаться и позволять себе чувствовать себя счастливым
  • Девушкам можно гадать на венках из березы и вербы: венки пускали на воду - если они далеко заплывали, то это сулило удачу, а если тонули сразу - к неприятностям. 
  • Стоило подготовиться к сезону жары - подготовка больше касалась планов и задумок, поскольку работать тяжело физически не разрешалось. В наше время подготовка к летнему сезону может запросто трансформироваться в “разобрать одежду“ и отправиться на шопинг.

Также 4 июня рекомендуется проводить время с родными, можно рассказывать истории. 

  • Чего нельзя делать 4 июня 2020

Также предки придерживались ряда запретов, чтобы не накликать в дом беду:

  • В день Василиска запрещалось работать в поле и огороде - древние верили, что от таких трудов не будет урожая - уродит лишь василек да полынь 
  • 4 июня не рекомендуется делать тяжелую работу, но, разумеется, в приделах разумного - те дела, которые не терпят отлагательств, решить придется
  • Нельзя было купаться в водоемах - по преданию, в этот день русалки и другие представители нечистой силы, которые как раз водят хороводы, могли в воду затянуть
  • Нельзя переедать

День Василиска также богат приметами.

  • Приметы 4 июня 2020

Наблюдая за природой, древние делали такие выводы:

  • много оводов летает - огурцы уродят
  • росы много - год будет на урожай щедрым
  • ночью запел соловей - к теплу
  • сильный туман на Василиска - много грибов в лесу будет. 

Также 4 июня есть повод поздравить знакомых:

  • Именинники 4 июня 2020:

День ангела празднуют:

  • Владимир
  • Даниил
  • Захар
  • Иван
  • Макар
  • Михаил
  • Павел
  • Софья
  • Фаддей
  • Федор
  • Яков

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, приметы, суеверия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь