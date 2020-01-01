Приметы и суеверия, которые подметили наши предки - чего лучше не делать, чтобы не спугнуть удачу .

Запреты дня 4 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Василиска depositphotos.com

Читай также: Все летние развлечения в одном месте: где отдохнуть на ВДНГ

В четверг, 4 июня 2020, православные вспоминают святого мученика Василиска Команского, которому принято молиться о здравии. Святой жил во II-III ст. и творил чудеса, исцеляя людей от недугов. Предлагаем узнать о традициях дня и что, по народным преданиям, категорически запрещено делать 4 июня на Василиска.

Самой главной и основной традицией, связанной непосредственно с церковным праздником, является молитва к святому о здравии. Василиску молятся об исцелении любых болезней - физических и психических.

Кроме того, в народной традиции день христианского святого Василиска смешался с языческими обрядами, которые чествовали приход лета и восхваляли бога солнца Ярило - потому запреты и рекомендации дня стали больше напоминать магические ритуалы для привлечения удачи.

Кроме того, в народе день памяти мученика намекал на мифическое существо, которое также носило имя “Василиск“ и внешне напоминало змею с головой петуха и туловищем жабы.

В народе верили, что василиск способен истреблять все живое одним только взглядом. К слову, чудовище упоминалось в ряде древних источников, включая Библию (помните, серию Гарри Поттера, где Василиском называли огромную змею?)

Так вот, предки дополнили легенду “колоритными“ подробностями - на наших землях верили, что именно в день Василиска (по новому стилю - 4 июня) - такое чудовище может вылупиться из яйца, которое снес 15 января 7-летний петух. Потому все яйца, собранные в этот день в курятнике, сразу варили вкрутую.

Что нужно делать 4 июня 2020

Древние верили, что привлечь удачу 4 июня можно, следуя таким правилам:

В день Василиска стоит радоваться каждому приятному событию, улыбаться и позволять себе чувствовать себя счастливым

Девушкам можно гадать на венках из березы и вербы: венки пускали на воду - если они далеко заплывали, то это сулило удачу, а если тонули сразу - к неприятностям.

Стоило подготовиться к сезону жары - подготовка больше касалась планов и задумок, поскольку работать тяжело физически не разрешалось. В наше время подготовка к летнему сезону может запросто трансформироваться в “разобрать одежду“ и отправиться на шопинг.

Также 4 июня рекомендуется проводить время с родными, можно рассказывать истории.

Чего нельзя делать 4 июня 2020

Также предки придерживались ряда запретов, чтобы не накликать в дом беду:

В день Василиска запрещалось работать в поле и огороде - древние верили, что от таких трудов не будет урожая - уродит лишь василек да полынь

4 июня не рекомендуется делать тяжелую работу, но, разумеется, в приделах разумного - те дела, которые не терпят отлагательств, решить придется

Нельзя было купаться в водоемах - по преданию, в этот день русалки и другие представители нечистой силы, которые как раз водят хороводы, могли в воду затянуть

Нельзя переедать

День Василиска также богат приметами.

Приметы 4 июня 2020

Наблюдая за природой, древние делали такие выводы:

много оводов летает - огурцы уродят

росы много - год будет на урожай щедрым

ночью запел соловей - к теплу

сильный туман на Василиска - много грибов в лесу будет.

Также 4 июня есть повод поздравить знакомых:

Именинники 4 июня 2020:

День ангела празднуют:

Владимир

Даниил

Захар

Иван

Макар

Михаил

Павел

Софья

Фаддей

Федор

Яков

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.