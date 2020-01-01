У кого именины 4 июня?
Именины отождествляются с днями памяти фигур, значительных и важных в религиозном значении. Считается, что святые являются ангелами-хранителями своих земных тесок. По церковному православному календарю нередко выбирают имена для новорожденных не только для почтения памяти того или иного святого, но и опираясь на значение и трактовку личного имени. Кто же отмечает День ангела 4 июня 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 4 июня 2020 года отмечают:
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от древнегреческого Βασιλίσκος, означает “царек“. Имя распространилось в память о христианском святом мученике Василиске Команском.
- Владимир
древнерусское сложное имя, состоящее из двух частей и имеющее аналоги практически во всех языках мира. По древнеславянской версии происхождения имени, означает “владеющий миром“, с германских языков - “владей и прославься“.
- Даниил
имя древнееврейского происхождения, восходящее к личному имени великого библейского пророка Даниила. Дословно означает “Бог - мой судья“.
- Иван
в славянские языки имя попало из греческого, однако этимологически имеет древнееврейское происхождение. Имя переводится как “Благодать Божья“.
- Макар
имя имеет древнегреческое происхождение. У эллинов слово Μακάριος (“Макариос“) в значении “счастливый, блаженный“ являлось одним из эпитетов, которым восхваляли мифологического бога Зевса.
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имя происходит из латинского слова, означающего дословно “малый“, небольшой“. Обычно трактуется как “малыш“ или “младший“.
- София
одно из самых распространенных женских имен в мире. В Америке и Дании является пятым по популярности, в Чехии - шестым, в Финляндии - третьим, в Республике Беларусь, Эстонии, Италии и Латвии - первым. Имеет древнегреческое происхождение и означает “мудрость“.
- Михаил
древнееврейское имя, означает “богоподобный“ или “тот, кто как Бог“.
- Захар (Захария)
имя еврейского происхождения, в наш язык, впрочем, попало из греческого благодаря приходу христианства. Дословно переводится, как “помнящий Господа“.
- Яков (Иаков)
“следующий по пятам“. Древнееврейское имя, данное третьему из библейских патриархов потому, что согласно Пятикнижию родился Иаков, держась за пятку своего старшего брата-близнеца Исава.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 4 июня 2020 года.
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