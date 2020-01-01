У кого именины 4 июня?

Четверг богат на именинников. Спешите поздравить!

Именины отождествляются с днями памяти фигур, значительных и важных в религиозном значении. Считается, что святые являются ангелами-хранителями своих земных тесок. По церковному православному календарю нередко выбирают имена для новорожденных не только для почтения памяти того или иного святого, но и опираясь на значение и трактовку личного имени. Кто же отмечает День ангела 4 июня 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 4 июня 2020 года отмечают:

Читай также: Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020 и почем билеты Василиск

от древнегреческого Βασιλίσκος, означает “царек“. Имя распространилось в память о христианском святом мученике Василиске Команском.

Владимир

древнерусское сложное имя, состоящее из двух частей и имеющее аналоги практически во всех языках мира. По древнеславянской версии происхождения имени, означает “владеющий миром“, с германских языков - “владей и прославься“.

Даниил

имя древнееврейского происхождения, восходящее к личному имени великого библейского пророка Даниила. Дословно означает “Бог - мой судья“.

Иван

в славянские языки имя попало из греческого, однако этимологически имеет древнееврейское происхождение. Имя переводится как “Благодать Божья“.

Макар

имя имеет древнегреческое происхождение. У эллинов слово Μακάριος (“Макариос“) в значении “счастливый, блаженный“ являлось одним из эпитетов, которым восхваляли мифологического бога Зевса.

Читай также: Церковные праздники в июне Павел

имя происходит из латинского слова, означающего дословно “малый“, небольшой“. Обычно трактуется как “малыш“ или “младший“.

София

одно из самых распространенных женских имен в мире. В Америке и Дании является пятым по популярности, в Чехии - шестым, в Финляндии - третьим, в Республике Беларусь, Эстонии, Италии и Латвии - первым. Имеет древнегреческое происхождение и означает “мудрость“.

Михаил

древнееврейское имя, означает “богоподобный“ или “тот, кто как Бог“.

Захар (Захария)

имя еврейского происхождения, в наш язык, впрочем, попало из греческого благодаря приходу христианства. Дословно переводится, как “помнящий Господа“.

Яков (Иаков)

“следующий по пятам“. Древнееврейское имя, данное третьему из библейских патриархов потому, что согласно Пятикнижию родился Иаков, держась за пятку своего старшего брата-близнеца Исава.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 4 июня 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.