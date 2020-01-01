Запреты и суеверия дня, которых придерживались в народе .

Запреты дня 2 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Фалалея-огуречника depositphotos.com

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Во вторник, 2 июня 2020, Православная и Греко-католическая церкви почитают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Все трое святых пострадали за христианскую веру при правлении римского императора Нумериана (283-284). В народе день памяти свещенномучеников стали называть по первому имени - Фалалея, а поскольку в эти даты крестьяне высаживали огурцы, то к нему добавилась приставка “огуречник“.

Предлагаем узнать, чего, по мнению предков, нельзя делать 2 июня 2020 в день Фалалея-огуречника, а что наоборот - нужно сделать обязательно.

В день 2 июня встарь обязательно занимались грядками - в основном это касалось огурцов. Притом некоторые крестьяне высеивали на Фалалея уже вторую порцию этих любимых в народе овощей. Огурцам отводили большое значение, поскольку их не только употребляли в свежих салатах, но и заготавливали на зиму. Потому “огородной“ традиции на Фалалея встарь придерживались четко. К слову, самый первый огурец, который должен был появиться после посадки на Фалалея - не ели, а закапывали “на добрый урожай“.

Что можно делать 2 июня 2020

Почти все рекомендации дня, как мы уже писали выше, касались будущего урожая огурцов. Так, на Фалалея нужно было обязательно:

садить огурцы так, чтобы никто не видел - это касалось как соседей, так и домашних, которые не занимались грядкой, а хлопотали по хозяйству. Если кто-то “сглазит“ урожай - то листья на огурцах должны были пожелтеть

чтобы огурцы хорошо уродили - грядку следовало накрыть листьями.

Кроме полезных советов, предки также оставили нам запреты дня - чего нельзя делать, чтобы не было беды.

Чего нельзя делать 2 июня 2020

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Древние делали запреты на Фалалея как касательно сельского хозяйства, так и о поведении в семье. По мнению предков, 2 июня нельзя:

нарочно смотреть, как домочадцы работают в огороде - чтобы огурцы не сглазить

ругаться и ссориться, бурно выяснять отношения

рассказывать сны, которые увидишь с 1 на 2 июня - они часто вещие, но могут не сбыться, если держать их в секрете.

Также 2 июня гадали на погоду и обращали внимание на поведение животных:

Приметы на 2 июня 2020

Древние подметили, что если:

если на елках много шишек - то огурцы хорошо уродят

лягушки громко и много квакают - также к щедрому урожаю огурцов

если на Фалалея дождь - то 3 декабря будет снег с крупой

если еще с ночи дождь пустился - весь июнь жарким будет.

если щедро вечером упала роса - следующий день ясным будет

если утки ныряют в воде - быть на завтра дождю.

Не забудьте поздравить именинников:

Именинники 2 июня 2020

День Ангела празднуют:

Лилия

Сусанна

Иван

Иосиф

Александр

Алексей

Никита

Тимофей

Ян



Ранее мы писали, что в Полнолуние нельзя делать ряд важных вещей.

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