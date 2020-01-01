Благодійний онлайн концерт Kishe на День захисту дітей

1 червня український співак Kishe благодійний акустичний онлайн-концерт.

1 червня, в міжнародний День захисту дітей, Kishe запрошує всіх на благодійний акустичний концерт в онлайн ефірі!

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Музикант та продюсер, разом з його творчою командою та в партнерстві з благодійним фондом “Благомай“ запрошує відкрити літо 2020 та підтримати діточок України, які залишились без батьківської опіки. Добровільні благодійні внески отримані в рамках проекту в онлайн режимі, підуть на забезпечення всім необхідним спортивним та розважальним інвентарем для дітей з 83-х дитячих будників країни, а це 5 000 дітлахів , які бажають провести це літо спортивними, здоровими та веселими. Підтримка цих дітей в кризові періоди вкрай необхідна, адже фізичне та психічне здоров’я – це фундамент їх щасливого майбутнього. Подаруємо дітям дитинство!

Концерт відбудеться на літній терасі ресторану ПРАГА, яка може гостинно прийняти обмежену кількість гостей, з дотриманням всіх санітарних норм. Мета такого унікального проекту - поєднання онлайн трансляції з камерною атмосферою затишку, майже як в сімейному колі або серед друзів, з можливістю насолодитися гарною музикою наживо та зробити добру справу разом і зібрати кошти на потреби дитячих будинків та дітей з малозабезпечених сімей.

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Зустрінь першій літній вечір творячи добро з тисячами друзів онлайн, а акустичний формат концерту зробить нас ближче один до одного!

Будьмо разом з нами 1-го червня 2020 о 19:45

Для того, щоб побачити наш унікальний музичний проект наживо, ви можете забронювати столік заздалегіть: Київ, пр. Академіка Глушкова, 1, тел. 0 (50) 419 41 39.

Приєднатися до трансляції благодійного онлайн концерту можна на каналі YouTube та Facebook kisheofficial.

Доброчинний внесок можна здійснити за посиланням: http://charitymay.com/how-to-help

Наша команда щиро дякує партнерам та небайдужим людям за підтримку та допомогу в організації та технічному забеспеченні благочинного концерту!

Благодійний фонд - БЛАГОМАЙ - www.charitymay.com

Білетний оператор - CONCERT.UA

Головний радіо-партнер - НАШЕ РАДИО https://www.nasheradio.ua

Медіа-партнери: портал bigmir)net, tohka.net, ivona, Теленеделя, TV.UA

Український фестиваль Underhill

Молодий Український лейбл танцювальної музики - CUBE Records.ua

Наші техничні партнери:

Компанія - ARSnova Звук

Компанія - LED STAR

Творча команда- Лунные кратеры та Zoo_cinema

Музична студія - MCHLSS sound production

Та величезна подяка за гостинність ресторану ПРАГА http://www.praha-restaurant.com

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