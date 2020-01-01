У Києві відбувся "Пробіг під каштанами-2020"

Захід пройшов 31 травня в День Киева.

За 28 років благодійний “Пробіг під каштанами“ став доброю традицією для десятків тисяч киян та гостей столиці. І навіть сьогодні, у День Києва, захід відбувся в ОНЛАЙН форматі. Більше 3 700 українців з різних куточків України і навіть світу долучились до ініціативи #ПробігONлайн з метою підтримки працівників медичної сфери у період пандемії.

За кожного учасника Команда Амбасадорів, на чолі з мером Києва Віталієм Кличко та міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайт, подолали дистанцію 5 км у прямому ефірі.

Сьогодні, 31 травня 2020 року о 09:00 в етері на телеканалі «Київ» розпочалась пряма трансляція благодійного «Пробігу під каштанами». Кілька тисяч учасників долучились до Пробігу в онлайні під час телемарафону та слідкували за Командою Амбасадорів, яка подолала 5 км за кожного благодійника!

У складі команди було десять бігунів:

Наталія Лебедєва, тренер, майстер спорту та переможниця 1-го «Пробігу під каштанами».

Максим Єрмохін, представник збірної «Ігри Нескорених», військовослужбовець ЗСУ.

Христина Стуй, тренер #ПробігONлайн, бронзова призерка Олімпіади.

Володимир Жовнір, головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Наталія Гуріна , заступниця голови правління Райффайзен Банк Аваль, представниця найчисленнішої корпоративної команди.

, заступниця голови правління Райффайзен Банк Аваль, представниця найчисленнішої корпоративної команди. Дмитро Білоцерковець, радник міського голови, народний депутат України 8-го скликання.

Юлія Хан, представниця сектору розвитку веломережі департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту України.

Віктор Шевченко, учасник бойових дій в АТО у складі ОБСП «Донбас», директор Київського міського Палацу ветеранів.

Віталій Кличко, мер Києва.

За 35 хвилин амбасадори на чолі з мером Києва Віталієм Кличко пробігли маршрутом від Наводницького парку до Поштової площі.

«Пробіг під каштанами» – це не змагання за медалі чи призи. Це захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І пробігли командно – в середньому темпі», – зазначив Віталій Кличко.

Організатори «Пробігу під каштанами» відмічають неймовірну оперативність, злагодженість та професіоналізм всіх департаментів міста. Всі працювали як єдиний механізм!

Результат організації святкування Дня Києва та #ПробігONлайн – відмінний.

З початку запуску ініціативи #ПробігONлайн на допомогу українським медикам вже вдалось зібрати понад 370 000 грн завдяки благодійним внескам більше 3 700 учасників. Серед благодійників як індивідуальні учасники, так і корпоративні команди.

Найчисленніша команда – 1 000 учасників від Райффайзен Банк Аваль!

від Райффайзен Банк Аваль! Команда Укргазвидобування – 614 осіб з 11 філій, 3-х областей України.

Фармацевтична компанії АСІНО – 250.

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії – 250.

Команда MEGOGO – 100.

Ciklum – 100.

Philips Ukraine – 86.

Верховний Суд – 79.

Admitad – 70.

Санофі-Авентіс Україна – 60.

Romsat – 50.

RLC Logistic Company – 50.

Рабен Україна – 50.

PwC – 50.

Також зареєструвалися команди Дарницького районного суду міста Києва, Міністерство розвитку громад та територій України, Нотаріуси України та інші.

Участь корпоративних команд – це наочний показник наскільки бізнес є соціально-відповідальним!

Зареєструватись на #ПробігONлайн та зробити добру справу можна до кінця дня 31 травня 2020 року. Заходьте на сторінку probig.kiev.ua та зробіть благодійний внесок у розмірі 100 грн. Всі кошти будуть направлені на допомогу українським лікарям та медичним закладам: Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України і лікарням, про які інформує МОЗ на своєму ресурсі.

На 28-му «Пробігу під каштанами» зустрінемось 30 травня 2021 року!

Організатори #ПробігONлайн:

БО «БФ «Пробіг під каштанами»,

Київська міська державна адміністрація,

Департамент молоді та спорту міста Києва,

Агентство маркетингових комунікацій «DIALLA».

Генеральні інформаційні партнери:

Телеканал «Київ»

Ретро FM

Київ FM

Офіційний автомобільний партнер: Компанія Winner Group Ukraine

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