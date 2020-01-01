Гороскоп на 31 мая 2020 для всех знаков зодиака
- Овен
Вы встретитесь с человеком, который в скором времени станет для вас очень близким.
- Телец
Сконцентрируйтесь на тех, кого вы любите, подарите им тепло и внимание, ведь в последнее время вы отдалились.
- Близнецы
Не тратьте время на попытки договориться с человеком, который не уважает ваши цели.
- Рак
Если чувствуете, что сил для преодоления препятствия не хватает, подумайте, тот ли вы выбрали путь.
- Лев
Распоряжайтесь деньгами с умом, если сейчас организуете себе долги, не сможете их своевременно выплатить.
- Дева
Подумайте о расширении своих обязанностей, дополнительных источниках прибыли, у вас на все хватит сил!
- Весы
Человек, которого вы давно знаете, может сделать вам предложение, способное изменить всю жизнь.
- Скорпион
Советы принимайте лишь от людей, которым вы доверяете, придется заняться домашними проблемами.
- Стрелец
Следите за своим здоровьем, а от негатива поможет избавиться спорт!
- Козерог
В личной жизни будьте готовы ко встречи с новым человеком, который будет важен для вас в будущем.
- Водолей
Важно воздерживаться от покупок, которые не являются срочными.
- Рыбы
Новая информация может стать глотком свежего воздуха и помочь обрести вдохновение в деле, над которым вы работаете.
Ранее мы писали, что нельзя делать 31 мая.
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