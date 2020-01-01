А также еще более 10 праздников, которые отмечаются в этот день.

Запреты дня 31 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Федота Овсяника depositphotos.com

В воскресенье, 31 мая 2020 года, православные христиане чтут память святого Федота и Семи дев, принявших мученическую смерть во имя Христа. В народе этот день называют Днем Семи дев, Днем Федота Овсяника или Федотовым днем.

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Что нельзя делать на Федота Овсяника 31 мая 2020 года?

нельзя рубить дубовые деревья, а также заниматься отделкой древесины чтобы не потревожить лесных духов

нельзя купаться в открытых водоемах - считалось, что это может потревожить души утопленных Семи дев

нельзя заниматься починкой одежды или обуви, а также совершать крупные покупки

девушкам в Федотов день нельзя сидеть дома, иначе так и засидятся в девках и не найдут своего суженого.

Приметы на Федота Овсяника 31 мая 2020 года

В Федотов день и Семи дев обычно сеяли лен. Святых почитали, как покровителей весны, поэтому тщательно следили за погодой и природными проявлениями 31 мая:

дуб развернул молодые листья - ждите богатого урожая яровых, зеленый лист осыпался - к малому урожаю

кукушки кукуют протяжно и без остановки - утренние часы перестанут быть холодными и скоро наступит густая летняя жара

бледное солнце на закате сулило дождливую неделю.

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Другие праздники 31 мая 2020 года

День Киева

Всемирный день без табака

Всемирный день борьбы с неравенством

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

День химика

Всемирный день блондинок

Международный день близнецов

День рождения велосипедного спорта

День осведомленности о некротическом фасциите

Католическая Пятидесятница

День улыбки

Именины 31 мая 2020 года

День ангела по православному церковному календарю в этот день отмечают: Давид (ивр. возлюбленный), Исаак (ивр. смешливый), Матрона (лат. госпожа, мать семьи), Павел (лат. малыш), Семен (ивр. услышанный Богом), Фаина (др. греч. сияющая), Федот (греч. богоданный), Кристина (др. греч. посвященная Христу), Юлия (др. греч. пушистая, июльская), Андрей (др. греч. мужественный), Денис (др. греч. посвященный Дионису), Петр (др. греч. скала, камень), Александра (др. греч. защитница), Клавдия (лат. хромая), Анастасий (др. греч. воскресенье Христово), Василий (др. греч. царственный), Лев (греч. лев), Макар (др. греч. счастливый), Михаил (ивр. богоподобный) и Федор (др. греч. Божий дар).

Ранее мы рассказывали, как поздравить Юлию с Днем ангела.

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