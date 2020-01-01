Преподобная Евдокия Дмитриевна и святой Андроник покровительствуют этому дню.

Запреты дня 30 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Евдокию Свистунью depositphotos.com

В пятницу, 30 мая 2020 года, в народе вспоминают Евдокию Свистунью - по православным святцам - преподобную Евдокию Дмитриевну.

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Что нельзя делать на Евдокию Свистунью 30 мая 2020 года?

нельзя пить алкоголь, в особенности тем, кто на следующий день будет работать в поле, огороде или саду

святая Евдокия считается хранительницей и защитницей женщин, поэтому в ее день их нельзя обижать, особенно пожилых - женские слезы потом горько аукнутся обидчику

на Евдокию запрещена охота на птиц, забой и употребление их в пищу - на столе должны быть преимущественно блюда из картофеля

от угощения, в особенности если оно приготовлено из картошки, отказываться нельзя

нельзя срезать цветы кувшинок, иначе стоит ждать беды от водяной нечисти (русалок)

не стоит в этот день принимать важные решения или доверять секреты посторонним - считается, что предать в этот день может и собственный ум и самый близкий человек.

Приметы на Евдокию Свистунью 30 мая 2020 года

Святую Евдокию Дмитриевну в народе часто называют Свистуньей по двум причинам: из-за того, что в день ее памяти обычно ветрено настолько, что можно услышать свист и завывания, и из-за того что в этот период брачный сезон у многих птиц в самом разгаре и их трели и щебет слышен весь день.

Традиционно в этот день окучивали картофель и просили у святой защиты для урожая.

30 мая вспоминали и святого Андроника - к нему обращались с просьбами уберечь посевы от засухи.

Раньше верили, что люди, рожденные 30 мая, имеют особую силу заговаривать дождь и воду.

Если на Евдокию яблони, рябина и сирень в цвету - можно смело отправляться на рыбалку, вас ждет крупный улов.

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Другие праздники 30 мая 2020 года

День святой Жанны д’Арк

Международный день феминизма

День рождения Михаила Бакунина, Карла Фаберже, Александра Демьяненко

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

День окрошки

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

Всемирный день Тай-цзи и Цигун.

Именины 30 мая 2020 года

В православной традиции День ангела сегодня отмечают: Андроник (др. греч. победитель мужей), Адриан (лат. адриатический), Давид (ивр. возлюбленный), Евдокия (др. греч. благоволение), Ефросинья (Ефросиния) (др. греч. благомыслящая), Феофан (греч. богоявление) и Юния (лат. июньская, молодая).

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