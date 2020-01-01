Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков зодиака
- Овен
Звезды советуют полагаться на логику и не рисковать в делах, где замешаны ваши деньги.
- Телец
Вам будет сложно сосредоточиться на работе, постарайтесь исключить дополнительные факторы, которые вас отвлекают, например, пустые разговоры.
- Близнецы
Ваше время будет расписано полностью, вы стремитесь к своей цели, не обращая внимания на недругов.
- Рак
Держите рот на замке, если родственники будут спрашивать о личной жизни или вашем партнере.
- Лев
Вас ожидает тихий и спокойный день, которому может придать динамики неожиданный подарок.
- Дева
Задумайтесь о новом деле, разве вы не готовы начать собственный бизнес?
Необходимые опыт и знания у вас есть.
- Весы
Лучше всего вам удастся работа над самим собой, поэтому займитесь спортом или возьмите книгу по психологии.
- Скорпион
Ссоры могут быть особенно опасными, они поспособствуют раскрытию каких-то давних и неприятных тайн.
- Стрелец
Нормально работать вы сможете лишь в том случае, если предусмотрите себе достаточно отдыха.
- Козерог
Есть вероятность, что планы, которые вы построили на выходные, придется отменить. Отнеситесь к этому спокойно.
- Водолей
Снимите розовые очки и посмотрите на неприглядную реальность. Больно, но необходимо.
- Рыбы
Сегодня вы можете получить отличную консультацию от врача или диетолога.
Ранее мы писали, что нельзя делать 30 мая.
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