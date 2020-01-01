Чтобы решить свою проблему, прислушивайтесь к советам более опытных людей, они не желают вам зла.

Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков зодиака Pinterest.com

Овен

Звезды советуют полагаться на логику и не рисковать в делах, где замешаны ваши деньги.

Телец

Вам будет сложно сосредоточиться на работе, постарайтесь исключить дополнительные факторы, которые вас отвлекают, например, пустые разговоры.

Близнецы

Ваше время будет расписано полностью, вы стремитесь к своей цели, не обращая внимания на недругов.

Рак

Держите рот на замке, если родственники будут спрашивать о личной жизни или вашем партнере.

Лев

Вас ожидает тихий и спокойный день, которому может придать динамики неожиданный подарок.

Дева

Задумайтесь о новом деле, разве вы не готовы начать собственный бизнес?

Необходимые опыт и знания у вас есть.

Весы

Лучше всего вам удастся работа над самим собой, поэтому займитесь спортом или возьмите книгу по психологии.

Скорпион

Ссоры могут быть особенно опасными, они поспособствуют раскрытию каких-то давних и неприятных тайн.

Стрелец

Нормально работать вы сможете лишь в том случае, если предусмотрите себе достаточно отдыха.

Козерог

Есть вероятность, что планы, которые вы построили на выходные, придется отменить. Отнеситесь к этому спокойно.

Водолей

Снимите розовые очки и посмотрите на неприглядную реальность. Больно, но необходимо.

Рыбы

Сегодня вы можете получить отличную консультацию от врача или диетолога.

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