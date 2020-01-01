Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Чтобы решить свою проблему, прислушивайтесь к советам более опытных людей, они не желают вам зла.
Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков зодиака
Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков зодиака
Pinterest.com
  • Овен

Звезды советуют полагаться на логику и не рисковать в делах, где замешаны ваши деньги. 

  • Телец

Вам будет сложно сосредоточиться на работе, постарайтесь исключить дополнительные факторы, которые вас отвлекают, например, пустые разговоры.

  • Близнецы

Ваше время будет расписано полностью, вы стремитесь к своей цели, не обращая внимания на недругов. 

  • Рак

Держите рот на замке, если родственники будут спрашивать о личной жизни или вашем партнере. 

  • Лев

Вас ожидает тихий и спокойный день, которому может придать динамики неожиданный подарок.

  • Дева

Задумайтесь о новом деле, разве вы не готовы начать собственный бизнес?
Необходимые опыт и знания у вас есть.

  • Весы

Лучше всего вам удастся работа над самим собой, поэтому займитесь спортом или возьмите книгу по психологии. 

  • Скорпион

Ссоры могут быть особенно опасными, они поспособствуют раскрытию каких-то давних и неприятных тайн.

  • Стрелец

Нормально работать вы сможете лишь в том случае, если предусмотрите себе достаточно отдыха.

  • Козерог

Есть вероятность, что планы, которые вы построили на выходные, придется отменить. Отнеситесь к этому спокойно.

  • Водолей

Снимите розовые очки и посмотрите на неприглядную реальность. Больно, но необходимо. 

  • Рыбы

Сегодня вы можете получить отличную консультацию от врача или диетолога.

Ранее мы писали, что нельзя делать 30 мая. 

Поделись:
Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь