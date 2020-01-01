Именины у Юлии: поздравления с Днем ангела
31 мая 2020 года отмечается День ангела Юлии.Этот день также в православных святцах отмечается, как день памяти Иулии Анкирской (Коринфской) - одной из Семи святых дев. Святая Юлия - раннехристианская мученица, которая, согласно житию, вместе с шестью остальными женщинами всю жизнь хранила “чистоту телесную и душевную“. Немало испытаний выпало на долю Семи святых дев: по приказу правителя Феоткен, их отдали на поругание блудным юношам в наказание за отказ предать христианскую веру. Но те сжалились над женщинами, и не стали осквернять тела женщин. Тогда Феоткен решил сделать мучениц жрицами Артемиды, и провез их нагими через весь город на потеху народу. В храме Юлия и остальные мученицы отказались от омовения идолов, и разгневанный правитель приказал утопить женщин.
31 мая чтут память Иулии Анкирской, а всех девушек с именем Юлия - поздравляют с Днем Ангела. Как это сделать лучше всего, расскажет Ivona.
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Значение имени “Юлия“
Имя “Юлия“ имеет два варианта происхождения: греческое - ϊουλος, и латинское - Iulia. Греческая трактовка означает волнистая или пушистая (что отлично подходит к характеру этих девушек). С латыни имя “Юлия“ можно перевести как “июльская“ или “из рода Юлиев“ (знатный род в Древнем Риме, который, согласно легендам, берет свое начало от богини любви и красоты Венеры).
Характер Юлии
Несмотря на пытливый ум и многочисленные таланты, Юлию редко интересуют карьера, признание и прочие земные блага. Чаще всего она с радостью посвящает свою жизнь творчеству или уходу за домом и семьей. Порой Юлия довольно капризна, так как новыми идеями загорается быстро, но также скоро теряет интерес. Девушка с этим именем всегда привлекает к себе внимание окружающих, так как имеет незаурядную внешность и умеет к себе расположить. Однако пользуется этим редко, общаться предпочитает с теми, кто ценит ее при любых обстоятельствах. Она способна отдать нуждающемуся последнее и легко поддается чужому влиянию, часто витает в небесах, склонна верить во все сказочное и мистическое. Поэтому рядом с ней всегда должен быть человек, удерживающий ее от необдуманных поступков и авантюр.
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Совместимость Юлии с мужскими именами
Крепкие и счастливые отношения Юлия строит с Анатолием, Владиславом, Игорем, Кириллом, Марком, Платоном, Львом, Романом и Даниилом.
Не складывается у Юлии любовь с Евгением, Русланом, Юрием, Ярославом и Артемом.
Поздравления с Днем ангела Юлии
Юля, Юленька, Юляша,
Ласковая душка наша,
Что тебе нам пожелать?
Где бы слов красивых взять?
Тебя крепко обнимаем,
И, конечно, поздравляем.
В этот праздничный денек
Будет мир у твоих ног!
Солнце ярче засияет,
Боль утрат в момент растает.
Звонко свиснет соловей.
Жизнь прекрасна! Не робей!
***
Юленька, прими, красотка,
В день прекрасный поздравления,
Пусть украсят жизнь твою
Только светлые мгновения.
Я гармонии душевной
Пожелаю от души,
Пусть почаще тебя кружат
Денежные виражи.
***
Словно пчелка в улье,
Кружит наша Юлия.
Успевает все на свете.
Любят взрослые и дети
Твою добрую улыбку.
И не может быть ошибки
В утверждении нашем верном:
Очарованы безмерно
Утонченной красотой.
И желаем быть такой:
Обязательно счастливой,
Милой, доброй и любимой.
***
Юляша, с праздником веселым!
Пусть удивит он чем-то новым,
Придут любимые друзья,
Чтобы порадовать тебя,
А ты светись звездой счастливой,
Будь восхитительной и милой,
Неповторимой, озорной,
И будет пусть успех с тобой!
***
Я Юле желаю добра и удачи,
Пусть только от счастья глаза ее плачут,
Не будет досадных в судьбе поражений,
И жизнь принесет океан наслаждений.
Улыбка и радость не сходят с лица,
Любовь и везенье не знают конца,
Всегда оставаться красивой и яркой,
И получать дорогие подарки!
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