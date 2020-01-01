Именины у Юлии: поздравления с Днем ангела

Порадуйте своих Юленек нежными словами и приятными поздравлениями!

31 мая 2020 года отмечается День ангела Юлии.Этот день также в православных святцах отмечается, как день памяти Иулии Анкирской (Коринфской) - одной из Семи святых дев. Святая Юлия - раннехристианская мученица, которая, согласно житию, вместе с шестью остальными женщинами всю жизнь хранила “чистоту телесную и душевную“. Немало испытаний выпало на долю Семи святых дев: по приказу правителя Феоткен, их отдали на поругание блудным юношам в наказание за отказ предать христианскую веру. Но те сжалились над женщинами, и не стали осквернять тела женщин. Тогда Феоткен решил сделать мучениц жрицами Артемиды, и провез их нагими через весь город на потеху народу. В храме Юлия и остальные мученицы отказались от омовения идолов, и разгневанный правитель приказал утопить женщин.

31 мая чтут память Иулии Анкирской, а всех девушек с именем Юлия - поздравляют с Днем Ангела. Как это сделать лучше всего, расскажет Ivona.

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Значение имени “Юлия“

Имя “Юлия“ имеет два варианта происхождения: греческое - ϊουλος, и латинское - Iulia. Греческая трактовка означает волнистая или пушистая (что отлично подходит к характеру этих девушек). С латыни имя “Юлия“ можно перевести как “июльская“ или “из рода Юлиев“ (знатный род в Древнем Риме, который, согласно легендам, берет свое начало от богини любви и красоты Венеры).

Характер Юлии

Несмотря на пытливый ум и многочисленные таланты, Юлию редко интересуют карьера, признание и прочие земные блага. Чаще всего она с радостью посвящает свою жизнь творчеству или уходу за домом и семьей. Порой Юлия довольно капризна, так как новыми идеями загорается быстро, но также скоро теряет интерес. Девушка с этим именем всегда привлекает к себе внимание окружающих, так как имеет незаурядную внешность и умеет к себе расположить. Однако пользуется этим редко, общаться предпочитает с теми, кто ценит ее при любых обстоятельствах. Она способна отдать нуждающемуся последнее и легко поддается чужому влиянию, часто витает в небесах, склонна верить во все сказочное и мистическое. Поэтому рядом с ней всегда должен быть человек, удерживающий ее от необдуманных поступков и авантюр.

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Совместимость Юлии с мужскими именами

Крепкие и счастливые отношения Юлия строит с Анатолием, Владиславом, Игорем, Кириллом, Марком, Платоном, Львом, Романом и Даниилом.

Не складывается у Юлии любовь с Евгением, Русланом, Юрием, Ярославом и Артемом.

Поздравления с Днем ангела Юлии

Юля, Юленька, Юляша,

Ласковая душка наша,

Что тебе нам пожелать?

Где бы слов красивых взять?

Тебя крепко обнимаем,

И, конечно, поздравляем.

В этот праздничный денек

Будет мир у твоих ног!

Солнце ярче засияет,

Боль утрат в момент растает.

Звонко свиснет соловей.

Жизнь прекрасна! Не робей!

***

Юленька, прими, красотка,

В день прекрасный поздравления,

Пусть украсят жизнь твою

Только светлые мгновения.

Я гармонии душевной

Пожелаю от души,

Пусть почаще тебя кружат

Денежные виражи.

***

Словно пчелка в улье,

Кружит наша Юлия.

Успевает все на свете.

Любят взрослые и дети

Твою добрую улыбку.

И не может быть ошибки

В утверждении нашем верном:

Очарованы безмерно

Утонченной красотой.

И желаем быть такой:

Обязательно счастливой,

Милой, доброй и любимой.

***

Юляша, с праздником веселым!

Пусть удивит он чем-то новым,

Придут любимые друзья,

Чтобы порадовать тебя,

А ты светись звездой счастливой,

Будь восхитительной и милой,

Неповторимой, озорной,

И будет пусть успех с тобой!

***

Я Юле желаю добра и удачи,

Пусть только от счастья глаза ее плачут,

Не будет досадных в судьбе поражений,

И жизнь принесет океан наслаждений.

Улыбка и радость не сходят с лица,

Любовь и везенье не знают конца,

Всегда оставаться красивой и яркой,

И получать дорогие подарки!

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