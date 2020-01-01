Лучше перенести на другой день все важные переговоры, потому что достичь конструктива у вас не получится.

Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков зодиака depositphotos.com

Овен

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Если будете работать ударными темпами, вечер посвятите себе и времяпровождению, которое вас порадует.

Телец

Не время для глобальных проектов, посвятите время бытовым делам.

Близнецы

Возможно, в вашей жизни появится человек из прошлого, не торопитесь его отталкивать.

Рак

Вы получите финансовое предложение, которое будет очень выгодным, несмотря на ваши сомнения.

Лев

Вам хочется казаться сильным, однако показная независимость отталкивает некоторых людей.

Дева

Усталость, которая вас беспокоит, связана с моральной загруженностью, вам надо выговориться.

Весы

Звезды советуют вам поговорить с собой, вы выделите недостатки, над которыми нужно работать.

Скорпион

Нынешний день предоставит отличную возможность улучшить свою жизнь, смотрите по сторонам.

Стрелец

Оставьте сожаления о прошлом во вчерашнем дне, они не дают вам двигаться вперед.

Козерог

Сегодня не советуем сосредотачиваться на работе, даже высокая продуктивность не приведет к успеху.

Водолей

Незначительные перемены в вашей жизни станут предвестником глобальных позитивных изменений.

Рыбы

В общении с окружающими будьте деликатными и обходите острые углы.

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