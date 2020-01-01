Гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков зодиака
- Овен
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Если будете работать ударными темпами, вечер посвятите себе и времяпровождению, которое вас порадует.
- Телец
Не время для глобальных проектов, посвятите время бытовым делам.
- Близнецы
Возможно, в вашей жизни появится человек из прошлого, не торопитесь его отталкивать.
- Рак
Вы получите финансовое предложение, которое будет очень выгодным, несмотря на ваши сомнения.
- Лев
Вам хочется казаться сильным, однако показная независимость отталкивает некоторых людей.
- Дева
Усталость, которая вас беспокоит, связана с моральной загруженностью, вам надо выговориться.
- Весы
Звезды советуют вам поговорить с собой, вы выделите недостатки, над которыми нужно работать.
- Скорпион
Нынешний день предоставит отличную возможность улучшить свою жизнь, смотрите по сторонам.
- Стрелец
Оставьте сожаления о прошлом во вчерашнем дне, они не дают вам двигаться вперед.
- Козерог
Сегодня не советуем сосредотачиваться на работе, даже высокая продуктивность не приведет к успеху.
- Водолей
Незначительные перемены в вашей жизни станут предвестником глобальных позитивных изменений.
- Рыбы
В общении с окружающими будьте деликатными и обходите острые углы.
Ранее мы писали, что нельзя делать 29 мая.
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