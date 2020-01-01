Кто такой Федор Житник и почему нужно пристально следить за рябиновым цветом?

Запреты дня 29 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Федоров день pinterest.com

В пятницу, 29 мая 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Федора Освященного, известного своими чудесами и благочестивым образом жизни. Святой Федор посвятил свою жизнь Господу еще будучи совсем юнцом, в возрасте 14 лет, и прожил до глубокой старости, неся слово Божие.

В народе день памяти преподобного Федора Освященного называют Федоровым днем, а самого святого - Федором Житником.

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Что нельзя делать на Федора Житника 29 мая 2020 года

не стоит в тарелках на Федора оставлять объедки, иначе придется позже всю жизнь за другими доедать

продумайте свой рацион в Федоров день так, чтобы пищи, которую нужно есть ложками, было как можно меньше: ложки в этот день приносят в дом несчастья

работать в поле, огороде или саду после обеда - плохая примета, сулящая плохие всходы и бедный урожай

Федоров день - неблагоприятное время для проведения застолий, празднования свадеб или решения важных вопросов

нельзя на Федора Житника относиться к земле неуважительно: копать ее, вонзать острые предметы, плевать, ругаться и сквернословить (особенно когда работаешь в поле, огороде или саду)

в этот день нельзя надевать одежду красного цвета, а девушкам - заплетать косы.

Приметы на Федора Житника 29 мая 2020 года

В народе преподобного Федора Освященного считали покровителем и хранителем яровых, в особенности ячменя. Поля старались засеять до этого дня, или же закончить посев на Федора Житника. Непременным атрибутом Федорова дня была горячая каша из ячменной, пшеничной или гречневой крупы.

На Федора Житника зацветает рябина. Так узнают, что холодов и заморозков больше не будет, а летняя теплая погода скоро окончательно установится. В этот день также собирают рябиновый цвет для лекарственных целей.

Если в водоемах появились кувшинки, стоит ждать теплого, мягкого лета.

Сны с 28 на 29 мая, как правило, пустые. Сбываются они лишь у именинников дня, но и им ожидать этого придется достаточно долго.

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Другие праздники 29 мая 2020 года

Международный день миротворцев ООН

Всемирный день здорового пищеварения

Шавуот

День топографической службы ВС Украины.

Именины 29 мая 2020 года

По православным святцам День ангела в этот день отмечают: Александр (др. греч. защитник), Георгий (др. греч. земледелец), Аркадий (др. греч. житель Аркадии, пастух), Ефрем (ивр. плодовитый), Касьян (лат. шлемоносец), Лаврентий (лат. житель Лаврента, римский), Федор (др. греч. Божий дар), Вит (лат. жизнь), Модест (лат. скромный), Николай (др. греч. побеждающий народ), Петр (др. греч. скала, камень), Крискентия (лат. растущая) и Муза (др. греч. мыслящая).

Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя святить в церкви на Троицу.

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