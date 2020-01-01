Гороскоп на 28 мая 2020 для всех знаков зодиака
- Овен
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Старайтесь смотреть на любую проблему комплексно, не концентрируясь на деталях.
- Телец
Возможно, нежелание чем-то заниматься свидетельствует о том, что вы ошиблись с выбором проекта.
- Близнецы
Вам пригодится умение говорить “нет“, кто-то из друзей надеется переложить на вас ответственность.
- Рак
Не старайтесь так сильно впечатлить человека, вы интересны и обаятельны.
- Лев
На любые неприятности вы отреагируете спокойно и сразу же начать путь к их исправлению.
- Дева
Шоппинг сегодня может быть рискованным и наполненным ненужными покупками, которые ограничат ваши финансовые возможности.
- Весы
Ваше игривое настроение может спровоцировать приступ ревности у партнера, если будете флиртовать в его присутствии.
- Скорпион
Не пропустите сегодня важную информацию для работы или личной жизни.
- Стрелец
Постарайтесь находиться в позитивном настрое, тогда и продуктивность будет на высоком уровне.
- Козерог
Всегда выбирайте собственный путь, советы окружающих не должны стать для вас руководством.
- Водолей
Не бойтесь говорить, мягко переубеждать и подталкивать к нужным вам выводам.
- Рыбы
Важен баланс между вашими желаниями и потребностями близких людей.
Ранее мы писали, что нельзя делать 28 мая.
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