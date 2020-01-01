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Гороскоп на 28 мая 2020 для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Этот день подходит для перемен, в том числе в личной жизни.
Гороскоп на 28 мая 2020 для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 мая 2020 для всех знаков зодиака
depositphotos.com
  • Овен

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Старайтесь смотреть на любую проблему комплексно, не концентрируясь на деталях. 

  • Телец

Возможно, нежелание чем-то заниматься свидетельствует о том, что вы ошиблись с выбором проекта. 

  • Близнецы

Вам пригодится умение говорить “нет“, кто-то из друзей надеется переложить на вас ответственность.

  • Рак

Не старайтесь так сильно впечатлить человека, вы интересны и обаятельны.

  • Лев

На любые неприятности вы отреагируете спокойно и сразу же начать путь к их исправлению. 

  • Дева

Шоппинг сегодня может быть рискованным и наполненным ненужными покупками, которые ограничат ваши финансовые возможности. 

  • Весы

Ваше игривое настроение может спровоцировать приступ ревности у партнера, если будете флиртовать в его присутствии. 

  • Скорпион

Не пропустите сегодня важную информацию для работы или личной жизни. 

  • Стрелец

Постарайтесь находиться в позитивном настрое, тогда и продуктивность будет на высоком уровне. 

  • Козерог

Всегда выбирайте собственный путь, советы окружающих не должны стать для вас руководством. 

  • Водолей

Не бойтесь говорить, мягко переубеждать и подталкивать к нужным вам выводам.

  • Рыбы

Важен баланс между вашими желаниями и потребностями близких людей.

Ранее мы писали, что нельзя делать 28 мая.

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Теги: гороскоп на сегодня, гороскоп
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