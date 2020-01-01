Этот день подходит для перемен, в том числе в личной жизни.

Гороскоп на 28 мая 2020 для всех знаков зодиака depositphotos.com

Овен

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Старайтесь смотреть на любую проблему комплексно, не концентрируясь на деталях.

Телец

Возможно, нежелание чем-то заниматься свидетельствует о том, что вы ошиблись с выбором проекта.

Близнецы

Вам пригодится умение говорить “нет“, кто-то из друзей надеется переложить на вас ответственность.

Рак

Не старайтесь так сильно впечатлить человека, вы интересны и обаятельны.

Лев

На любые неприятности вы отреагируете спокойно и сразу же начать путь к их исправлению.

Дева

Шоппинг сегодня может быть рискованным и наполненным ненужными покупками, которые ограничат ваши финансовые возможности.

Весы

Ваше игривое настроение может спровоцировать приступ ревности у партнера, если будете флиртовать в его присутствии.

Скорпион

Не пропустите сегодня важную информацию для работы или личной жизни.

Стрелец

Постарайтесь находиться в позитивном настрое, тогда и продуктивность будет на высоком уровне.

Козерог

Всегда выбирайте собственный путь, советы окружающих не должны стать для вас руководством.

Водолей

Не бойтесь говорить, мягко переубеждать и подталкивать к нужным вам выводам.

Рыбы

Важен баланс между вашими желаниями и потребностями близких людей.

Ранее мы писали, что нельзя делать 28 мая.