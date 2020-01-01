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У кого именины 28 мая?

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Сегодня есть несколько именинников.
У кого именины 28 мая?
У кого именины 28 мая?
depositphotos.com

Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года. 

28 мая именины отмечают Дмитрий, Игнат, Анастасия. 

В честь какого святого именины 28 мая:

Дмитрий. Святой покровитель: Димитрий Угличский. Происходит от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец».
Игнат. Происходит от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь».
Анастасия. Святой покровитель: Анастасия Латрийская. Происходит  от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»

Ранее мы писали, что нельзя делать 28 мая. 

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Теги: именины
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