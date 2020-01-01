У кого именины 28 мая?

Сегодня есть несколько именинников.

Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года.

28 мая именины отмечают Дмитрий, Игнат, Анастасия.



В честь какого святого именины 28 мая:



Дмитрий. Святой покровитель: Димитрий Угличский. Происходит от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец».

Игнат. Происходит от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь».

Анастасия. Святой покровитель: Анастасия Латрийская. Происходит от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»



Ранее мы писали, что нельзя делать 28 мая.