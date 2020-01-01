Почему у праздника целых два покровителя и какие культуры нужно садить именно в этот день?

Запреты дня 27 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Сидора Огуречника pinterest.com

27 мая 2020 года в православной церкви чтут память мученика Исидора Хиосского и чудотворца Исидора Твердислова.

День святого Исидора в народе также называют: День Сидора Огуречника, Сидоры, День Сидора Сивера, Исидоры, День Сидора Бокогрея.

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Что нельзя делать в День святого Исидора 27 мая 2020 года?

нельзя возвращаться домой на полпути, даже если вы что-то забыли, иначе весь день вас будут преследовать неудачи

не стоит входить в помещение (особенно домой), если вы споткнулись на пороге - это к скорой ссоре с близким человеком

нельзя одалживать свою подушку даже для короткого сна или спать на ней нескольким людям: считается, что ваши мысли могут спутаться, или другие таким образом смогут узнать ваши тайные помыслы и сокровенные желания

продавцам фруктов и овощей нельзя на Исидора ругаться с клиентами, иначе весь товар очень быстро испортится.

Приметы на День святого Исидора 27 мая 2020 года

Если на Исидора плохая погода, то такая же будет держаться все лето. Хороший, погожий день сулил богатый урожай огурцов.

В народе верили, если на Исидора рано утром увидеть ласточку и умыться молоком, кожа лица будет белоснежной, здоровой и чистой целый год.

Святого Исидора иногда называли Сивером - северным ветром. Считалось, что с Дня Исидора холод и заморозки окончательно отступают до следующего года, уступая место южным ветрам.

В этот день сажали огурцы и лен, в надежде, что Сидор Бокогрей позаботится об урожае. Считалось, что такие огурцы никогда не будут горчить.

Сны с 26 на 27 мая редко оказываются вещими, однако днем на Исидора можно увидеть во сне своего главного врага, поэтому видение лучше запомнить на всякий случай.

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Другие праздники 27 мая 2020 года

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

День рождения скотча

День смелых решений.

Именины 27 мая 2020 года

День ангела по православным святцам отмечают Леонтий (др. греч. лев), Максим (лат. великий), Никита (греч. победитель), Петр (др. греч. скала, камень), Сидор (др. греч. дар Изиды) и Серапион (др. греч. служитель культа Сераписа (бог изобилия).

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