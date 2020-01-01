У кого именины 27 мая?

Каждый день в церковном календаре есть именины в честь святых.

День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек. 27 мая именины отмечают Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков.



В честь какого святого именины 27 мая?



Александр. Святой покровитель: Александр , мученик. Происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек».

Иван. Святой покровитель: Иоанн Болгарский , мученик. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».

Макар. Святой покровитель: Макарий , епископ. Происходит от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый».

Максим. Святой покровитель: Максим Азийский , мученик. Происходит от римского родового имени Maximus - «величайший».

Марк. Святой покровитель: Марк Критский , мученик. Происходит от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз».

Никита. Святой покровитель: Никита Печерский , затворник, епископ, Новгородский. Происходит от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель».

Петр. Святой покровитель: Петр Рождествин , священномученик, протоиерей Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный».

Яков. Святой покровитель: Иаков , епископ. Происходит от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»



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