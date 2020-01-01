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У кого именины 27 мая?

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Каждый день в церковном календаре есть именины в честь святых.
У кого именины 27 мая?
У кого именины 27 мая?
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День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек. 27 мая именины отмечают Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков.

В честь какого святого именины 27 мая? 

Александр. Святой покровитель: Александр , мученик. Происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек».
Иван. Святой покровитель: Иоанн Болгарский , мученик. Происходит от  древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом».
Макар. Святой покровитель: Макарий , епископ.  Происходит от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый».
Максим. Святой покровитель: Максим Азийский , мученик. Происходит от римского родового имени Maximus - «величайший».
Марк. Святой покровитель: Марк Критский , мученик. Происходит от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз».
Никита. Святой покровитель: Никита Печерский , затворник, епископ, Новгородский. Происходит от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель».
Петр. Святой покровитель: Петр Рождествин , священномученик, протоиерей Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный».
Яков. Святой покровитель: Иаков , епископ.  Происходит от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»

Ранее мы писали, что нельзя делать 27 мая. 

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Теги: именины
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