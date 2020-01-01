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Гороскоп на 26 мая 2020 для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Постарайтесь больше времени уделить планированию.
Гороскоп на 26 мая 2020 для всех знаков зодиака
Гороскоп на 26 мая 2020 для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Привычные методы работы не позволят добиться цели, но если проявите изобретательность, вы победите!

  • Телец

Обязательно расскажите о своих планах на будущее, если подвернется удобный момент. Общение поможет вам найти союзников для предстоящего проекта.

  • Близнецы

Придется много анализировать, чтобы проникнуть в суть вещей, зато и решения сегодня будут взвешенными и правильными. 

  • Рак

Не злоупотребляйте добротой людей, которые готовы вам помочь, а в работе можно будет импровизировать. 

  • Лев

Разочарования возникнут из-за внезапного предательства, поэтому лучше сегодня изначально ни на кого не рассчитывать!

  • Дева

Ближайшие сутки принесут множество перемен, на которые придется реагировать быстро. Важно не растеряться и, конечно, продолжать верить в свои силы.

  • Весы

Переговоры с коллегами принесут отличные промежуточные результаты, однако в семье возможны ссоры.

  • Скорпион

Жизненный опыт подскажет вам, как правильно поступить в момент кризиса в отношениях с коллегой или другом. 

  • Стрелец

Воспользуйтесь возможность порадовать партнера сюрпризом, романтический момент вы оба запомните надолго!

  • Козерог

Есть риск совершить ошибку, которая приведет к изменению ваших планов. Но если вы все сделаете правильно, сможете заложить основу успеха. 

  • Водолей

Относитесь проще к надобности изменить свою точку зрения после получения новой информации. 

  • Рыбы

Выберите одно важное дело и займитесь им, не отвлекаясь на второстепенные проекты.

Ранее мы писали, что нельзя делать 26 мая. 

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня
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